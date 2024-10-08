Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, Avrupa Konseyi\'nde Üç Göreve Seçildi

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Avrupa'da Türkiye'yi 10 yıldır temsil eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yeniden Avrupa Konseyi'nde Yerel ve Bölgesel Yönetimler Meclisi, İzleme Komitesi ve ARLEM'de olmak üzere üç farklı göreve seçildi.

Türkiye'nin üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin yerel ve bölgesel yönetimleri temsil eden Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde, 14-17 Ekim tarihleri arasında Strazburg'da ülkemizin sesi olacak Başkan Palancıoğlu, "Türkiye'yi Avrupa Birliği'nde temsil etmek üzere seçilen bir Belediye Başkanı olmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Talas Belediye Başkanlığı dönemimde başlayan, Melikgazi Belediye Başkanlığı görevimin ilk döneminde devam eden ve tekrar yerel seçimlerden sonra üçüncü defa Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle seçilmiş ve atanmış olduğum Avrupa Konseyi'nde, inşallah 14-17 Ekim tarihlerinde Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlenecek toplantıya, ulusal heyetle birlikte katılarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Şu anda Avrupa Konseyi'nde Yerel ve Bölgesel Yönetimler Meclisi, İzleme Komitesi ve ARLEM'de olmak üzere üç farklı göreve seçilmiş durumdayız. Ulusal heyette tüm siyasi partilerin üyelerinin yer aldığı, 9 asil ve 9 yedek üyenin olduğu toplam 18 üye içerisinden asil 9 üyeden birisi olarak inşallah görev yapacağız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Dolayısıyla 14 -17 Ekim tarihinde bu dönemin ilk toplantısını Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleştireceğiz. Hayırlı olsun diyorum. Cenab-ı Allah ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi, ülkemizin menfaatleri çerçevesinde hareket etmeyi nasip etsin" dedi. - KAYSERİ