Melikgazi Belediyesi, 2 bin 476 metruk yapıyı yıktı

Melikgazi Belediyesi; Tacettinveli Mahallesi'nde vatandaşların güvenliği için tehlike oluşturabilecek beş adet metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar nihayetinde Melikgazi'de 6 yılda yıkılan metruk yapı sayısı 2 bin 476 oldu. Melikgazi'yi güzelleştiren çalışmalarına her gün yenilerini ekleyerek devam eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi'yi güzelleştirmeye devam ediyor; Tacettinveli Mahallemizdeki bulunan eski kilisenin karşısındaki beş adet binanın yıkımını yapıyoruz. Tacettinveli Mahallesi Muhtarımız burada sağ olsun her türlü çalışmalarımızda bize destek oluyor. Şehrin merkezinde ömrünü tüketmiş, metruk yapı stoğunu kaldırıyoruz. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tam altı senedir yasal süreci burada yürütüyoruz. Şehrimiz gün geçtikçe güzelleşiyor. Göreve geldiğim 2019 yılından bugüne kadar tam 2 bin 476 tane metruk yapı, gecekondu ve ömrünü tüketmiş yapı ekip arkadaşlarımız tarafından tespit edildi ve yıkıldı. Her gün en az bir tane metruk yapı yıkmış durumdayız. Çevremiz güzelleşiyor inşallah daha da güzel olacak. Tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun inşallah" dedi. - KAYSERİ