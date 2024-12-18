Melikgazi Belediyesi, 2019-2024 Döneminde 661 Kilometre Yeni Asfalt Yol Yaptı - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi, 2019-2024 Döneminde 661 Kilometre Yeni Asfalt Yol Yaptı

Melikgazi Belediyesi, 2019-2024 Döneminde 661 Kilometre Yeni Asfalt Yol Yaptı

Melikgazi Belediyesi, 2019-2024 yılları arasında ilçede toplamda 661 kilometre yeni asfalt yol yaparak konforlu ve modern ulaşım ağı oluşturdu. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yapılan çalışmaların yaşam kalitesini artırdığını belirtti.

18.12.2024 13:05  Güncelleme: 13:08
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Birçok alanda olduğu gibi rekor yol çalışmalarına da imza atan Melikgazi Belediyesi, 2019-2024 yılları arasında ilçede 661 kilometre yeni asfalt yol yaptı.

Melikgazi'nin daha konforlu, modern cadde ve sokaklara kavuşması için çalışmaların sürdüğünü belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlçemizde yaşam kalitesinin her geçen gün arttırılması için fiziki belediyecilik çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Melikgazi ilçemiz her geçen gün daha da güzelleşiyor. Geniş, konforlu cadde ve sokaklara sahip oluyor. Her zaman hizmet odaklı çalışıyoruz. Yeni aldığımız iş makinalarımız ile daha nitelikli ve seri hizmet vererek bir yılı daha geride bıraktık. Yeni aldığımız asfalt finişerimiz ile birçok dar ve zor yolları daha seri ve etkin şekilde asfaltladık. 2019-2024 yılları arasında ilçede 661 kilometre yeni asfalt yol yapmış olduk. 2024 yılı da her yıl olduğu gibi yine yoğun çalıştığımız ve birçok mahallede hizmet ettiğimiz bir yıl oldu. Bu yıl da asfalt sezonun açılmasından bu yana ilçemize 61 kilometre yeni yol yaparak daha konforlu ve modern bir ulaşım sağladık. 2024 yılında 47 kilometre yeni ham yol açarken, 191 kilometre de stabilize yol yaptık. 2019-2024 arası toplamda açılan yeni yol uzunluğu ise 205 kilometre. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükselten ve ilçenin çehresini değiştiren asfalt çalışmalarını planlı ve programlı olarak devam ettirmeye gayret ettik" ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu; "Yapmış olduğumuz yeni çalışmalarla güvenli, modern yollar inşa ederek, güçlü bir ulaşım ağına sahip olabilmek için gece-gündüz demeden çalıştık. Yeni yollarımız Kayseri'mize ve Melikgazi'mize hayırlı olsun. Tüm sürücülerimizden konfora kavuşan yollarımızda sürat yapmamalarını ve trafik kurallarına uymalarını dileriz. Vatandaşlarımıza hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda da yol yenileme, asfaltlama ve daha birçok çalışmamızla Melikgazi'nin çok daha modern ve konforlu hale gelmesini sağlayacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi, 2019-2024 Döneminde 661 Kilometre Yeni Asfalt Yol Yaptı - Son Dakika

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