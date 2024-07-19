Melikgazi Belediyesi Adem Tanç Cami ve Hatice Tanç Kur'an Kursu Açıldı - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi Adem Tanç Cami ve Hatice Tanç Kur'an Kursu Açıldı

Melikgazi Belediyesi Adem Tanç Cami ve Hatice Tanç Kur\'an Kursu Açıldı

Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde hayırsever iş birliği ile hayata geçen cami ve Kur'an kursunun açılış törenini gerçekleştirdi. Melikgazi Belediye Başkanı, hayırseverlerin başkentinin Kayseri olduğunu ve Melikgazi'nin rekorların belediyesi olduğunu belirtti.

19.07.2024 16:11  Güncelleme: 16:13
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Melikgazi Belediyesi; Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde hayırsever iş birliği ile hayata geçen 'Melikgazi Belediyesi Adem Tanç Cami ve Hatice Tanç Kur'an Kursu'nun açılış törenini gerçekleştirdi.

Türkiye'de hayırseverlerin başkentinin Kayseri olduğunu; Melikgazi'nin de rekorların belediyesi olduğunu dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Cami, Kur'an Kursu, okul, sağlık ocağı, sosyal tesis, park, her hafta bir açılış yapsak yetişemeyecek durumdayız. Çok şükür Cenab-ı Allah bereketlendiriyor. Hayırseverlerle el ele verdiğimizde işin boyutu değişiyor. Bizler yeterli miktarda butik olarak bu tür tesisleri yapıyoruz. Hayırseverimiz Adem ağabey sağ olsun bir cami ve Kur'an Kursu yaptırmak istedi. Buradan bir müjde vermek istiyorum. Adem ağabey ile birlikte bu alana güzel bir de okul kazandıracağız. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah. Bir diğer müjdeyi de Yıldırım Beyazıt'ta oturanlara vereyim. Ben harita mühendisiyim, şehir plancısıyım. Bu tür işlerle uğraşıyoruz. Şu anda Türkiye'de en çok 18 ihalesi yapan, 18 uygulaması yapan belediyeyiz. Yaklaşık 30.000.000 metre'ye ulaştı. Birçok alanda 18 uygulaması yapıyoruz. 18 uygulaması yaptığımız yerde de yollar, kamu alanları belediyemize geçiyor ve açıyoruz. Şimdi üzerinde bulunduğumuz bu yol Sivas Caddesi'ni Mustafa Şimşek Bulvarı'na, Mustafa Şimşek Bulvarı'nı da Hulusi Akar Bulvarı'na bağlayan 30 metrelik yol. Buradaki 18 çalışması çok şükür bitti. Birçok yer bize geçti; üzerindeki bazı binaları da inşallah kamulaştırdık. Büyükşehir'imiz de bu yolu açtığında trafiği rahatlatacak. İnşallah bu bölgenin ihtiyaçlarını birer birer gideriyoruz tüm mahallelerimizin olduğu gibi. Güzel bir hizmet yapıyoruz belediye olarak. Mimari projesinden, parkından, oyun alanından yoluna kadar bütün hizmetleri yapıyoruz. Hayırseverlerimiz destek oluyor, geri kalan ihtiyaçları biz tamamlayarak hizmete açıyoruz. Önümüzdeki hafta aile sağlığı merkezi açılışı yapacağız. Hisarcık'ta Kur'an Kursumuz bitti, onun açılışını yapacağız. Esentepe'de okul temeli atacağız. Şirintepe'de aile sağlığı merkezi temeli atacağız. Selçuklu Mahallemizde aile sağlığı merkezi açılışı yapacağız. İldem Mahallemizde kütüphane açılışı yapacağız. Yani yaz boyu sizi biraz yoracağız. Cenab-ı Allah nice güzel hizmetler yapmayı nasip etsin diyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Vatandaşla iç içe bir yaklaşım sergileyerek gelişen, güzelleşen Melikgazi'ye katkıları için Başkan Palancıoğlu'na teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Memduh Büyükkılıç; "Yapılan bu güzel açılışın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Melikgazi Belediye Başkanımız ve kıymetli ekibini özellikle tebrik ediyorum. Kayserimizin hep olumlu anılması, bu yapılan çalışmalarla gönüllerde taht kurması, yapmış olduğumuz çalışmalar ile Belediye Başkanları olarak da Türkiye'de kendisinden hep olumlu manada söz ettiren bir yaklaşım sergilemiş olmamız bizler için ayrıca bir kazanım. Kayseri'de bir gelenek oluşmuş hayrın kadar konuş geleneği. Bu anlamda da çok şükür herkes burada birbiriyle yarışıyor ve bu güzel çalışmaları belediyelerimiz de katkılarıyla taçlandırıyor. 18 uygulaması gerçekten önemli bir anlamlı kendisini tebrik ediyorum. Hayırseverimiz ve ailesini tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah hayırlarını kabul etsin. Değerli Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi. Melikgazi Belediyesi'nin ilçeye 18 cami ve 9 Kur'an Kursu kazandırdığını belirten AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise şunları söyledi:

" Aslında İslamla olan bütün bağımız bu mahalle Kur'an kurslarındaki o güzel iklimden geçiyor. Gördüğüm kadarıyla son derecede modern bir Kur'an kursu yaptırmış Başkanımız ve hayırsever ailemiz. Burada çocuklarımız hem Kur'an-ı Kerim'i, Yaradan'ı, İslam'ı, Allah ile bağ kurmayı hem de bir arada bütün bunları bir neşe ve coşku içinde öğrenmeyi gerçekleştirilecekler. Bu anlamda bu hayra vesile olan herkese de ayrıca teşekkür ediyorum."

Açılış töreni; maket ve çiçek takdiminin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi Adem Tanç Cami ve Hatice Tanç Kur'an Kursu Açıldı - Son Dakika

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