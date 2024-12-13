Melikgazi Belediyesi, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nı Kazandı - Son Dakika
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Yerel

Melikgazi Belediyesi, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nı Kazandı

Melikgazi Belediyesi, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nı Kazandı

Melikgazi Belediyesi, yerel yönetimlerde iyi yönetişim standartlarını belirleyen Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) ile başarısını tescilledi. Başkan Mustafa Palancıoğlu, bu ödülün önemini vurgulayarak, belediyenin şeffaflık, katılım ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

13.12.2024 10:35  Güncelleme: 10:37
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Yerel yönetimlerde iyi ve demokratik yönetişimin bir standart haline gelmesini amaçlayan ve Avrupa Konseyi'nin geliştirdiği 'Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markaları' belli oldu. Melikgazi Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından verilen Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) ile yerel yönetimlerdeki başarısını tescilledi.

Melikgazi Belediyesi'nin ilk kez almaya hak kazandığı marka ödülü, 12 İyi Demokratik Yönetişim ilkesi ve 97 kriter çerçevesinde; şeffaflık, katılım, hesap verebilirlik, hukukun üstünlüğü, etik davranış, değişime açık olma, insan hakları, sürdürülebilirlik, sağlam mali yönetim, yetkinlik, verimlilik, duyarlılık değerlerine sahip olmayı kapsıyor. Melikgazi Belediyesi'nin yaptıkları her işte öncü olmaya, değişime katkı sağlayarak çalışmaya devam edeceklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; " Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği ev sahipliğinde düzenlenen programda Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markasını almaya layık görüldük. Bu markayı Türkiye'de almayı hak kazanan toplam 13 Büyükşehir, İl ve İlçe Belediyesi arasında Melikgazi Belediyesi olarak bulunmaktan gurur duyuyoruz! Bu markayı almak bizim için çok anlamlı, bunda büyük mutluluk duyduk. Aldığımız bu ödül ve takdirler yapmış olduğumuz hizmetlerle hedeflerimize ulaşmaya başladığımızın en önemli göstergesidir. Melikgazi'mizin geleceğini halkımız ile beraber şekillendiriyoruz. Yerel yönetimlerde iyi ve demokratik yönetişimin bir standart haline gelmesini amaçlayan Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası, Avrupa Konseyi tarafından iyi düzeyde yönetişim kalitesine ulaşan ve bu seviyeyi daha da geliştirmeyi taahhüt eden yerel yönetimlere verilmektedir. İlgili yetki ve kapasiteye sahip herhangi bir kurum veya kuruluş, Markayı verebilmek için Avrupa Konseyi'nde ELoGE akreditasyonuna başvurabiliyor. ELoGe, yerel yönetimlerin iyi yönetişim konusunda farkındalıklarını artırmak, yönetişim kalitesinin standartlarını oluşturmak ve yaymak amacıyla Avrupa Konseyi tarafından geliştirildi. Markaya Avrupa demokrasisinin temel değerlerini temsil eden 12 ilkeye uyum sağlayan yerel yönetimler sahip olabiliyor. Bu marka, Türkiye'deki belediyelerin yönetişim kalitesinin ölçülerek markalaşma sürecine girmesi açısından önem taşıyor. ELoGE, belediyelerin öz değerlendirme, vatandaş anketi ve meclis üyesi anketlerini içeren detaylı bir süreç sonunda alınıyor. Süreç, uzman incelemeleri ve bağımsız jüri değerlendirmesiyle tamamlanıyor. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alan belediyemiz, vatandaş odaklı yönetim anlayışıyla ilçemizin sosyal, ekonomik ve çevresel gelişimine katkı sağlamayı sürdürecek. Bu ödül, Melikgazi'nin sadece bugünün belediyesi olmadığını aynı zamanda geleceğin de belediyesi olma vizyonunu güçlendiriyor. Aldığımız bu ödülü daha ileriye taşımak ve sürdürülebilir bir yönetişim modeli oluşturmak için çalışmalara devam edeceğiz. Türkiye Belediyeler Birliği'nin her zaman güzel organizasyonları oluyor. Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye Belediyeler Birliğine, Avrupa Konseyi'ne, Argüden Akademiye, bu çalışmayı titizlikle yürüten ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nı Kazandı - Son Dakika

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