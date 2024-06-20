Melikgazi Belediyesi Esentepe Mahallesi'nde yeni bir okulun temelini atıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Melikgazi Belediyesi Esentepe Mahallesi'nde yeni bir okulun temelini atıyor

Melikgazi Belediyesi, Esentepe Mahallesi'nde hayırsever iş birliği ile yeni bir okulun temelini atmaya hazırlanıyor. Bu okul, belediyenin son 5 yılda ilçeye kazandırdığı 22. okul olacak.

20.06.2024 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

5 yılda ilçeye 21 okul kazandıran Melikgazi Belediyesi, 22. okulun temelini atmaya hazırlanıyor.

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile Esentepe Mahallesi'nde hayata geçecek olan Melikgazi Belediyesi Mustafa Ulubaş İlkokulu için çalışmalar başladı.

İlçeye sayısız hizmetler kazandırmanın yanı sıra eğitim yatırımlarıyla rekor kıran Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Esentepe Mahallemize yeni bir okulu Melikgazi Belediyemiz ve hayırsever iş birliği ile kazandırmak için kolları sıvadık. Güçlü Türkiye için güçlü nesiller yetiştirmek gerektiğini biliyor; adımlarımızı atarken gençlerimize her zaman öncelik sağlıyoruz. 5 yılda ilçemize 21 adet okul, 15 adet kütüphane kazandırarak on binlerce gencimize eğitim konusunda destek sağladık. Şimdi sırada 22. okulumuz var! Melikgazi Belediyesi olarak her zaman bilimden, eğitimden yana olan çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Donanımlı, üreten, gelişen, vatanına, milletine katkı sağlayan, Türkiye'nin adını dünyaya duyuracak gençler, geleceğimizin teminatı. Bu kapsamda eğitim yatırımlarımızı günden güne artırarak çocuklarımızın, gençlerimizin hayatına dokunuyoruz. Dahiler Kolejimiz, Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisemiz, 7/24 Kütüphane ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezimiz, Çocuk Üniversitemiz gibi vizyoner ve yenilikçi projelerimizi de bir an evvel hayata geçirmek için canla başla çalışıyoruz. İnşallah tüm bu çabalarımız karşılıksız kalmayacak ve bizleri gururlandıracak gençlerimizi iyi yerlerde göreceğiz. Melikgazi Belediyemiz rekor yatırım ve hizmetleriyle anılıyor. Bu kapsamda Esentepe Mahallemize müjdeyi vermek istiyorum. Esentepe Mahallemizde hayata geçecek olan Melikgazi Belediyesi Mustafa Ulubaş İlkokulu çalışmalarımıza başladık. İnşallah gayretle çalışmalarımızı tamamlayarak Esentepe Mahallemizdeki çocuklarımızın yüzünü güldüreceğiz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Melikgazi, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi Esentepe Mahallesi'nde yeni bir okulun temelini atıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 Boynunda madalya, elinde Kuran-ı Kerim İşte Arda Güler’in elden ele dolaşan fotoğrafının hikayesi Boynunda madalya, elinde Kuran-ı Kerim! İşte Arda Güler'in elden ele dolaşan fotoğrafının hikayesi
12:25 Depozito İade Sistemi başlıyor İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli Depozito İade Sistemi başlıyor! İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli
11:37 Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcının 3000 TL olmasını önerdi Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcının 3000 TL olmasını önerdi
11:10 Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam
10:02 Timur Cihantimur’un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi
11:31 Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe’yi görevliler durdurdu Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe'yi görevliler durdurdu
11:00 2 aileyi paramparça eden kazadan geriye sadece çocuklar kaldı 2 aileyi paramparça eden kazadan geriye sadece çocuklar kaldı
10:59 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:44 Aldatıldığını öğrenen kadın deliye döndü Sevgilisinin üstünü başını parçaladı Aldatıldığını öğrenen kadın deliye döndü! Sevgilisinin üstünü başını parçaladı
10:16 Dizi setine silahlı saldırı Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı Dizi setine silahlı saldırı! Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı
09:55 Altına yatırım yapanlar dikkat İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları
09:45 Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü
09:27 Birlikte otele gittiği kız, duş sırasında film gibi plan yaptı Birlikte otele gittiği kız, duş sırasında film gibi plan yaptı
09:14 Özel’in “Bidon kafa zihniyeti“ dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim Özel'in "Bidon kafa zihniyeti" dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 13:11:38. #1.12#
SON DAKİKA: Melikgazi Belediyesi Esentepe Mahallesi'nde yeni bir okulun temelini atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement