Melikgazi Belediyesi Gençlere Yatırımlarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi Gençlere Yatırımlarını Sürdürüyor

Melikgazi Belediyesi Gençlere Yatırımlarını Sürdürüyor

Melikgazi Belediyesi, ilçeye kazandırdığı 18 adet nitelikli futbol sahasıyla gençlerin gönlünü kazanıyor. Gençlerin sportif faaliyetlerine katkı sağlayan belediye, gençlere destek vererek onların gelişimine katkıda bulunuyor.

09.07.2024 14:33  Güncelleme: 14:35
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İlçenin birçok mahallesinde gençlere yönelik yatırımları ve hizmetleriyle sık sık gündeme gelen Melikgazi Belediyesi, ilçeye kazandırdığı 18 adet nitelikli futbol sahasıyla gençlerin gönlünü kazanıyor.

Melikgazi'de 18 adet futbol sahasıyla gençlerin sportif faaliyetlerine katkı sağladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak geleceğimize yön verecek gençlerimizin kültürel, fiziksel, sosyal yaşamda desteklenmesi için var gücümüzle çalışıyor; gençlerimize hak ettikleri değeri veriyoruz. İlçemizde gençlerimize yönelik birbirinden farklı projeleri hayata geçirerek onların gönüllerini kazanmak bizim için mutluluk verici. Bilindiği üzere ilçemize 5 yıl gibi kısa bir sürede rekor hizmetler kazandırdık. Bu hizmetlerin arasında gençlerimize yönelik birçok projeyi hayata geçirdik ve yeni projelerimizi de bir an evvel tamamlayarak hizmete sunmak üzere çalışmalarımız büyük bir gayretle devam ediyor. Gençlerimizin birçok alanda donanımlı olması, kendine güvenen, kendini geliştiren, sürekli olarak gelişen bireyler olmaları için sportif faaliyetlerin de öneminin yadsınamaz olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede TOKİ Demokrasi, 19 Mayıs, Kocatepe, Kazım Karabekir, Germir, Mimarsinan Fatih, Hisarcık, Gülük, Altınoluk, Yeşilyurt, Danişmentgazi, TOKİ Bahçelievler, Şirintepe ve Battalgazi Mahallerimizde toplam 18 adet futbol sahamız gençlerimizin hizmetine sunulmuş durumda. Gençlerimiz futbol sahalarımızda hem kaliteli vakit geçirebiliyor hem de enerjilerini doğru kullanarak sağlıklarına özen gösterip kötü alışkanlıklardan uzak duruyorlar. Gençlerimizin spora yönelik faaliyetleri, sporu sevmeleri, ülkemizin adını gururla dünyaya duyurmaları için hizmetlerimize devam edeceğiz. Tüm gençlerimize sağlıklı, başarılı bir hayat diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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