Melikgazi Belediyesi Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi'ni açtı - Son Dakika
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Yerel

Melikgazi Belediyesi Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi'ni açtı

Melikgazi Belediyesi Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi\'ni açtı

Melikgazi Belediyesi'nin hayırsever işbirliğiyle yapımını tamamladığı Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi açıldı. Açılışta konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; 'Melikgazi'nin temelinde hayır var' dedi.

09.07.2024 18:21  Güncelleme: 18:24
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Melikgazi Belediyesi'nin hayırsever işbirliğiyle yapımını tamamladığı Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi açıldı. Açılışta konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi'nin temelinde hayır var" dedi.

Açılışa, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda açılış konuşmasını yapan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, " Türkiye'de en fazla okul, sağlık ocağı, kütüphane, kuran kursu, cami ve sosyal tesis yapan belediyeyiz. Toplamda 5 yılda bu sayı 100'ü geçmiş durumda. Allah bereketlendiriyor. Bir hayrın açılışını yapıyoruz, diğer hayrın temelini atıyoruz. Önümüzdeki günlerde yine inşallah açılışlarımız ve temel atmalarımız olacak. Kayseri'miz farklı. Ben Melikgazi Belediyesi'ne başladığımda haritalara baktığımda vakıfların çok fazla arsası olduğunu gördüm. Vakıfların çok arsası var ve çok hizmetleri var. Bu nedenle Melikgazi'nin temelinde hayır var. Bu hayır devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'müzle birlikte tek bir kurum gibi çalışıyoruz. Allah birliğimizi daim etsin" şeklinde konuştu.

Kayseri gibi hayırseverlerle işbirliği yapan bir şehirle daha önce tanışmadığını dile getiren Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan; "Ben ülkemizin çeşitli bölgelerinde uzun yıllardır sağlıkta yöneticilik yapan birisiyim. Böyle bir şehirle de karşılaşmadım. Bugün burada bir açılış yapıyoruz. Buradan çıktıktan sonrada Valiliğimizde 2'si Develi İlçemizde 1 tanesi de merkezde olmak üzere Aile Sağlık Merkezi Protokolü'nü imza altına almış olacağız. Şuanda ilimizde 111 tane Aile Sağlığı Merkezi var. Bunların yüzde 50'sinden fazlası hayırsever desteğiyle yapılmış. Böyle bir şehirde yaşıyoruz. Bu inanılmaz gurur verici bir şey. Kayseri nüfusunu sürekli artıran bir şehir. Dolayısıyla bu ihtiyaçlar her daim oluyor. Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu 'bitirmek üzereyiz' dedi ama bir yandan da ihtiyaç olan yerler oluyor. Ancak şu anda neredeyse doygunluk noktasına geldi. Allah razı olsun, minnettarız. Hayırseverlerimiz, Aile Sağlık Merkezi olsun, cami olsun, okul olsun, mühür vurmuşlar" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da konuşmasında, "Yine bir Melikgazi klasiğini yaşıyoruz. Değerli Başkanımızın hayırseverlerle işbirliği içerisinde yapmış olduğu bu önemli çalışmayı hap beraber hizmete sunuyoruz. Kayseri'miz hayırseverler şehri. Kayseri'miz 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesinin merkezi. Çok şükür sağduyuyla bu şehre hep birlikte hizmet etmeye çalışıyoruz. Zaman zaman ufak tefek sıkıntılar olsa da sağduyuyla o durumu aşmanın onurunu taşıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte yenilenen ve güzelleşen bu şehrimize daha güzel hizmetleri hep birlikte yapmayı Allah lütfetsin" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dua edilmesinin ardından kesilen kurdele ile Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi'ni açtı - Son Dakika

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