Melikgazi Belediyesi Mezarlıklarda Ramazan Bayramı Öncesi Temizlik Çalışması Yaptı - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi Mezarlıklarda Ramazan Bayramı Öncesi Temizlik Çalışması Yaptı

Melikgazi Belediyesi Mezarlıklarda Ramazan Bayramı Öncesi Temizlik Çalışması Yaptı

Melikgazi Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelindeki mezarlıklarda kapsamlı temizlik ve bakım-onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Başkan Palancıoğlu, manevi değerlere sahip çıkarak mezarlıkların bayramlarda düzenli olmasını sağlamak için özverili çalışmalara önem verdiklerini belirtti.

28.03.2025 16:53  Güncelleme: 16:56
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Melikgazi Belediyesi; vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu şekilde geçirmeleri için Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelindeki tüm mezarlıklarda kapsamlı temizlik ve bakım-onarım çalışması yaptı.

Mezarlıklarda çevre düzenleme temizlik ve bakım-onarım çalışmalarının rutin bir şekilde yapıldığını bayramlarda ayrı bir titizlikle çalışma yapıldığını hatırlatan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi; "Mezarlıklar, bayramlarda yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Manevi değerlere sahip çıkarak mezarlıkların dini bayramlarda temiz ve düzenli olmasına ayrıca özen gösteriyoruz. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da bayram öncesinde ilçemizdeki mezarlıklar, belediye ekiplerimiz tarafından titizlikle temizlendi. Yabani otlar, çalılar temizlenip, yürüyüş yolları düzenlendi, genel bakım ve onarım işleri tamamlandı. Bozuk yollar ve hasar gören duvarlar onarıldı, ihtiyaç olan yerlere parke döşendi. Mezarlıklardaki çevre düzenlemesi ziyaretçilerin daha rahat bir şekilde manevi ziyaretlerini yapabilmeleri amacıyla yapılıyor. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma özverili çalışmaları için teşekkür ederim. Şimdiden tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, hayırlı bayramlar dilerim." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi Mezarlıklarda Ramazan Bayramı Öncesi Temizlik Çalışması Yaptı - Son Dakika

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