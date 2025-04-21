Melikgazi Belediyesi\'nden Battalgazi Mahallesi\'nde Kentsel Dönüşüm Mükemmeliyeti

Battalgazi Mahallesi'nde hem depreme dayanıklı hem de sosyal donatılar açısından zengin bir kentsel dönüşüm çalışması yürüten Melikgazi Belediyesi, hızla ilerleyen Battalgazi Mahallesi (Küçükali) 2. etap çalışmasında sona geldi.

Proje kapsamında riskli yapıların yıkımı, modern konutların inşası ve birçok yenileme çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak vatandaşlara güvenli ve çağdaş yaşam alanları sunduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Battalgazi Mahallemizde (Küçükali) 2. Etap çalışmalarımızın son durumunu yerinde inceledik. Proje çok hızlı bir şekilde ilerledi. Müteahhitlerimiz, mesai arkadaşlarım, başkan yardımcılarım ve müdürlerime kadar emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum. 2 sene olmadan bloklar tamamlandı. Melikgazi'de yatay mimariye geçtik. 15 katlı olan bina katlarını 10 kata düşürdük. Buralar zemin artı 8, zemin artı 9 kat. Dolayısıyla çok sağlam, güvenli yapılar yapıyoruz. Şu anda da peyzaj işlemleri başladı. Melikgazi ilçemizde tam 6 farklı bölgede Yıldırım Beyazıt'ta, Anbar'da, Battalgazi'de, Aydınlıkevler'de, Altınoluk ve Yıldırım Beyazıt mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca KASKİ, elektrik idaresi, doğalgaz, Telekom başta olmak üzere tüm altyapı kurumlarına çalışmaları ve bize vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Tüm hedefimiz riskli yapıların tamamını kentsel dönüşüm ile çözüme kavuşturmak. Kentsel dönüşümden daire alan tüm kardeşlerimize Allah evlerinde sağlık ve huzur içerisinde yaşamayı nasip etsin" dedi. - KAYSERİ