Melikgazi Belediyesi; ilçedeki işletmeleri dijital rehbere dönüştürdü
Melikgazi Belediyesi; ilçedeki işletmeleri dijital rehbere dönüştürdü

Melikgazi Belediyesi; ilçedeki işletmeleri dijital rehbere dönüştürdü
11.01.2026 12:32  Güncelleme: 12:34
Melikgazi Belediyesi, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı yeni uygulamasıyla ilçedeki işletmeleri dijital haritalar üzerinde tematik gruplara ayırarak anlık takip imkanı sunuyor. Bu sistem, denetim ve operasyonel süreçlerin daha etkin yürütülmesine olanak tanıyor.

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı yeni bir dönemi başlatan Melikgazi Belediyesi, yeni hayata geçirdiği dijital harita uygulaması ile ilçedeki işletmeleri, dijital haritalar üzerinde tematik gruplara ayırarak anlık olarak takip edebilecek bir sistem geliştirildi.

Akıllı Belediyecilik kapsamında dijital dönüşüm hamlelerine bir yenisini daha eklediklerini vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü'müz tarafından geliştirilen Yönetim Bilişim Sistemi ile tam entegre çalışan CBS tabanlı ruhsat uygulamasıyla, ilçedeki tüm ruhsatlı işletmelerimizi bulundukları parsel üzerinde mekansal olarak dijital haritaya işlendi. Yeni nesil uygulama, belediye personelinin çalışma verimliliğini üst seviyeye taşıyor. Sahada çalışan personelimiz, akıllı cihazlar üzerinden sokak bazlı sorgulama yaparak ruhsatlı iş yerlerini konum bazlı olarak anlık görüntüleyebiliyor. Hem ofis hem de saha ortamında kullanılabilen bu sistem sayesinde, Melikgazi'mizin ticari envanteri analiz edilebilir ve şeffaf bir yapıya kavuştu. Uygulama kapsamında, belediye birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, işletmeler harita üzerinde belirli kategorilere göre gruplandırıldı. Bu kapsamda; gıda üretim ve satış noktaları, sıhhi ve gayrisıhhi müesseseler, kent estetiğini ilgilendiren dış alan ve tente kullanımı olan işletmeler gibi birçok grup, tematik haritalar üzerinde farklı renk ve simgelerle gösteriliyor" dedi.

"Melikgazi'nin dijital rehberi oluşturuluyor"

Bu sistemin, denetim, planlama ve operasyonel süreçlerin çok daha hızlı, etkin ve veriye dayalı bir şekilde yürütülmesine imkan tanıdığını söyleyen Başkan Palancıoğlu; "Modern belediyecilikte veri çok önemli. Teknolojik altyapımızı her geçen gün güncelleyerek hemşerilerimize daha hızlı hizmet sunmayı amaçlıyoruz. CBS tabanlı ruhsat uygulamamızla ilçemizin ticari dokusunu dijital bir rehbere dönüştürdük. Tematik haritalar sayesinde hangi bölgede hangi sektörün yoğunlaştığını görebiliyor, denetimlerimizi daha sağlıklı planlıyoruz. Akıllı şehircilik uygulamalarımızla Melikgazi'mizi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Teknoloji, Yerel, CBS, Son Dakika

Yerel

SON DAKİKA: Melikgazi Belediyesi; ilçedeki işletmeleri dijital rehbere dönüştürdü - Son Dakika
