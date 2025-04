Melikgazi Belediyesi\'nden Gençlere Özel Hizmetler

Genç dostu Melikgazi Belediyesi, gençlere yönelik hizmet ve yatırımlarıyla öncü bir rol üstleniyor.

Melikgazi'de gençler için birbirinden farklı alanlarda hizmet ve projeleri hayata geçiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; her bir gencin Türkiye için önem teşkil ettiğini belirterek gerek sosyal gerek kültürel alanda her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Okullar, Akıl Küpü Kütüphaneleri, Mektep Melikgazi Sosyal Bilimleri Okulu, futbol sahaları, teknoloji atölyeleri, yaz sineması etkinlikleri, konserler, Sosyal Tesislerde yer alan çeşitli kurslar, TEKNOFEST destekleri gibi hizmetleri gençlerle buluşturan Melikgazi Belediyesi, 7/24 Kütüphane ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi gibi gelecek vaat eden pek çok projeyi de onların hizmetine sunmak için gün sayıyor.Gençlerin her zaman yanında olan ve onları destekleyen Başkan Palancıoğlu, gelişimde ve eğitimde öncü rol üstlenmekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi;

"Melikgazi'miz için hizmette dur durak tanımıyoruz. Her yaştan vatandaşımızın ihtiyacına cevap verecek birbirinden farklı hizmetleri ilçemize kazandırıyoruz. Tabii gençlerimize hizmet noktasında öncelik sağlıyoruz. 'Önce gençlik' diyoruz ve onların ihtiyaçlarını önemsiyor; ihtiyaçlarına yönelik proje ve hizmetleri hayata geçiriyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak pek çok alanda en'lerin belediyesi olarak gençlerimiz için de 'en' güzel, 'en' nitelikli, 'en' kaliteli hizmetleri sağlıyoruz. Bu çerçevede hayata geçen okullarımız, Akıl Küplerimiz, Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulumuz, futbol sahalarımız, teknoloji atölyelerimiz, Sosyal Tesislerimizde yer alan çeşitli kurslarımız, sosyal ve kültürel etkinliklerimiz gençlerimize hizmet sağlıyor. TEKNOFEST'te 2024 yılında gençlerimizin projelerine 2.5 milyon TL gibi rekor bir bütçe ayırdık ve TEKNOFEST'te gençlerimizle aynı heyecanı paylaştık. Bunların yanı sıra Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi, 7/24 Kütüphane ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi gibi adından söz ettirecek projelerimiz de yolda. Ülkemizin geleceğinin teminatı, toplumumuzun dinamiği gençlerimizin yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Her zaman desteklerimiz devam edecek." - KAYSERİ