Melikgazi Belediyesi\'nden Kadınlara Özel Sağlıklı Yaşam Farkındalık Kampı

Melikgazi Belediyesi, Tarihi Gesi İlkokulu Kamp Merkezi'nde yatılı konaklama imkanı ile "Sağlıklı Yaşam Farkındalık Kampı" düzenliyor.

Yemek ve konaklama imkanlarıyla 22 yaş ve üzeri kadınlara özel olarak düzenlenecek kamp, 15-16-17 Ağustos günlerinde gerçekleşecek.

Koramaz Vadisi yürüyüşü, yaşam rutinleri atölyesi, aroma terapi atölyesi, sinema saati, egzersizler, detoks programları ile doğanın kalbinde yer alan kampta kontenjan sınırı bulunuyor.

Temiz havası, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle dolu dolu geçecek keyifli etkinliğe davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, " Melikgazi'mizde her yaşa, her kesime özel farklı ve keyifli etkinliklerimizle vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık Kampımız bu keyifli etkinliklerimizden biri. Sağlıklı beslenme, doğru beslenme alışkanlığı edinme, farkındalık eğitimi alma, egzersizler, yürüyüşler, çeşitli atölye etkinlikleri ile doyasıya zaman geçirmek isteyen hanım kardeşlerimiz için güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Restore ederek işlevlendirdiğimiz Tarihi Gesi İlkokulu Kamp Merkezi'mizde 15-16-17 Ağustos günlerinde gerçekleşecek kamp programımıza tüm hanım kardeşlerimizi bekliyoruz. Sağlıklı Yaşam Farkındalık Kampımıza başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız 0530 847 40 40 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilirler" dedi. - KAYSERİ