Melikgazi Belediyesi'nden Yenilenebilir Enerji Atılımı: The Solar City Projesi ile Yüzde 70 Tasarruf - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Melikgazi Belediyesi'nden Yenilenebilir Enerji Atılımı: The Solar City Projesi ile Yüzde 70 Tasarruf

Melikgazi Belediyesi\'nden Yenilenebilir Enerji Atılımı: The Solar City Projesi ile Yüzde 70 Tasarruf

Melikgazi Belediyesi, Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirdiği 'The Solar City Projesi' ile güneş enerjisi santrali kurarak yüzde 70 oranında tasarruf sağladı. Proje kapsamında elektrikli araç şarj istasyonları ve tarımsal sulama panelleri de devreye alındı.

04.01.2025 13:40  Güncelleme: 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediyesi; Avrupa Birliği desteğiyle Litvanya Merkezi Proje Yönetim Ajansından (CPVA) aldığı hibe destekli 'The Solar City Projesi' ile tam yüzde 70 oranında tasarruf sağladı.

'The Solar City Project' isimli proje çerçevesinde kurulan güneş enerjisi santrali ile yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla istifade edilerek tasarruf sağlandığını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak iklim değişikliği ile mücadele etmek için örnek ve özgün bir projeyi hayata geçirdik. 'The Solar City Project' isimli projemiz Avrupa Birliği'nden hibe desteği aldı ve yaklaşık 1 yıl içerisinde güneş enerji santrali, elektrikli araç şarj istasyonu, tarımsal sulama için kullandığımız güneş panelleri ile yüzde 70 oranında tasarruf sağladık. İklim değişikliği ile mücadele noktasında üzerimize düşen görevi yerine getirmek için güzel bir ivme kazandık. Belediyemiz ana hizmet binası çatısına, otopark alanına kurduğumuz santral ile belediyemizin güneş enerji santrali 3500 kWp gücüne çıkmış oldu. Elde edilen enerji ile belediyemizin enerji ihtiyacının büyük bir kısmı karşılanıyor. Elektrikli araçların şarj ihtiyacını karşılayacak Elektrikli Araç Şarj İstasyonumuzun harcadığı enerji için yine güneş enerjisinden istifade ettik. Aynı zamanda tarımsal sulamada kullanılan su motorlarının güneş enerjisi ile çalışmalarını sağlayacak sistem oluşturarak tarıma katkı sağladık. Melikgazi'mizin çevre temizliğinde kullanılmak için elektrikli geri dönüşüm atık toplama aracı satın alarak hizmet sağladık. Melikgazi'miz için ileriye dönük, sürdürülebilir, inovatif, yenilikçi projelerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Çünkü hizmet aşkı bunu gerektirir" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Ekonomi, Enerji, Sağlık, Tarım, Çevre, Yerel, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi'nden Yenilenebilir Enerji Atılımı: The Solar City Projesi ile Yüzde 70 Tasarruf - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:07 Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı İfadesi tüyler ürpertti Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı! İfadesi tüyler ürpertti
13:54 Ferdi Tayfur’un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde
13:38 İmamın uyarısı işe yaramadı Ferdi Tayfur’un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler İmamın uyarısı işe yaramadı! Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler
11:24 Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama
10:28 PKK, Öcalan’ın çağrısına uymazsa ne olur Hüseyin Yayman’dan herkesin merak ettiği soruya yanıt PKK, Öcalan'ın çağrısına uymazsa ne olur? Hüseyin Yayman'dan herkesin merak ettiği soruya yanıt
16:17 Türkiye’nin ilk kadın VAR hakemi belli oldu Türkiye'nin ilk kadın VAR hakemi belli oldu
16:09 Kazakistan’da 95 aracın karıştığı zincirleme kaza Kazakistan'da 95 aracın karıştığı zincirleme kaza
16:04 Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık
15:57 Çin’de gizemli virüs alarmı: Ölüm vakaları her dakika artıyor Çin'de gizemli virüs alarmı: Ölüm vakaları her dakika artıyor
15:56 Ferdi Tayfur’dan takdire şayan vasiyet Hepsini halka bağışladı Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
15:54 Crespo’dan ses getirecek sözler: Eğer biz şampiyon olamıyorsak Fenerbahçe olsun Crespo'dan ses getirecek sözler: Eğer biz şampiyon olamıyorsak Fenerbahçe olsun
15:48 Anderson Talisca’nın transfer tarihi belli oldu Anderson Talisca'nın transfer tarihi belli oldu
15:44 Fenerbahçe kongre üyesinden Nez’e ahlaksız teklif Mesajları ifşa etti Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif! Mesajları ifşa etti
15:32 Sosyal medyada canlı yayında küçük kıza iğrenç sözler söyleyen şahıs yakalandı Sosyal medyada canlı yayında küçük kıza iğrenç sözler söyleyen şahıs yakalandı
15:22 Fenerbahçe’de deprem: İki yıldız birden sakatlandı Fenerbahçe'de deprem: İki yıldız birden sakatlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 14:58:42. #1.11#
SON DAKİKA: Melikgazi Belediyesi'nden Yenilenebilir Enerji Atılımı: The Solar City Projesi ile Yüzde 70 Tasarruf - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.