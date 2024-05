Melikgazi Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Söyleşi ve Şiir Gecesi Düzenliyor

Yerel

Melikgazi Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Necip Fazıl Kısakürek Söyleşi ve Şiir Gecesi düzenleyecek. Hayati İnanç ve Serdar Tuncer'in katılımlarıyla gerçekleşecek olan etkinlik 24 Mayıs Cuma günü saat 20: 00'da Erciyes Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Melikgazi Belediyesi olarak kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde her yıl birbirinden farklı programlar düzenlediklerini dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "İlçemize her alanda rekor hizmetler sağlarken kültür ve sanatı ihmal etmiyoruz. Sanata ve sanatçıya her zaman önem vererek hemşehrilerimizi kültürel etkinliklerle bir araya getirmeye devam ediyoruz. Necip Fazıl Kısakürek'in aramızdan ayrılışının 41. yıl dönümüne özel olarak hazırladığımız etkinliğimizde büyük üstadı şiirlerle ve söyleşiyle anacağız. Kıymetli sanatçılarımız Hayati İnanç ve Serdar Tuncer'in katılımlarıyla gerçekleşecek olan Necip Fazıl Kısakürek Söyleşi ve Şiir Gecesi'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Erciyes Üniversitesi Kültür Merkezi'nde 24 Mayıs Cuma günü saat 20: 00'da düzenleyeceğimiz etkinliğimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Kimseye randevu vermeyin" dedi. - KAYSERİ