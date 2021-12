Melikgazi Belediyesi'nin Çölyak hastalarına desteği dürüyor - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi sadece glütensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastalarına 175 adet gıda destek paketi dağıttı.

Çölyak'ın hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu belirterek, ilçede tespit ettikleri 175 aileye glütensiz ürünleri teslim ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Cenab-ı Allah kimseye sağlıkla ilgili problem vermesin. Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya her zaman Çölyaklılar ile ilgili birçok faaliyet yapıyor, bizler de destek vermeye çalışıyoruz. Bugün 175 adet gıda paketini ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizle buluşturduk. Melikgazi Belediyesi olarak her zaman onların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Endüstriyel gıdaların çok az tüketilmesi lazım. Doğal, organik sağlıklı ürünler tüketmek gerekiyor. Çölyak hastalığı da her geçen gün artıyor. Vatandaşlarımızı bu konuda da bilinçlendirmek lazım. Sağlığımız için her şeyi yememek, dikkat etmek lazım. Doğal ürünleri tüketmek lazım yoksa insanın genetiği bozuluyor ve maalesef farklı hastalıklara sebep olabiliyor. Melikgazi Belediyesi olarak her zaman çölyak hastalarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya ise Başkan Mustafa Palancıoğlu'na çölyak hastalarına her zaman destek olduğu için teşekkür etti. - KAYSERİ