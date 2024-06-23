Melikgazi Belediyesi'nin El Sanatları Kursu Kadınları Memnun Ediyor - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi'nin El Sanatları Kursu Kadınları Memnun Ediyor

Melikgazi Belediyesi\'nin El Sanatları Kursu Kadınları Memnun Ediyor

Melikgazi Belediyesi'nin MELMEK kapsamında düzenlediği El Sanatları Kursu, yoğun ilgi gösteren kadın kursiyerlerin yüzünü güldürüyor. Kursiyerler el becerisi kazanmanın yanı sıra eğlenceli vakit geçiriyor ve yeni dostluklar kazanıyor. Kurs kapsamında birçok el sanatı hayata geçiriliyor ve kullanıma hazır hale gelen eşyalar, kadınların elinden çıkıyor. Melikgazi Belediye Başkanı, kursiyerlerin el becerilerini geliştirip meslek sahibi olmalarına katkı sağladıklarını belirtti.

23.06.2024 12:03  Güncelleme: 12:06
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Melikgazi Belediyesi'nin MELMEK kapsamında düzenlediği El Sanatları Kursu, yoğun ilgi gösteren kadın kursiyerlerin yüzünü güldürüyor.

Melikgazi Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek ve Fedakar Gülderen Sosyal Tesisleri'nde verilen kursa katılan kursiyerler, el becerisi kazanmanın yanı sıra hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de yeni dostluklar kazanıyor. El sanatları kursu çerçevesinde tel, ip, kasnak, misina, ahşap, atık kağıt ve boncuk gibi çeşitli malzemeleri kullanan kadınlar, sepet örümünden hazeran örgüsüne, inci çantadan bakır rölyefe, punch (panç) iğne tekniğine kadar birçok el sanatını hayata geçiriyor. Günlük hayatta kullanılan çok sayıda eşya, kadınların elinden, kullanıma hazır hale geliyor. Kursiyerlerin el becerilerini geliştirip, meslek sahibi olabilmelerine de katkı sağladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi'mizdeki küçükten büyüğe her yaş grubundan insana hitap edecek birbirinden farklı kurslarımızı, vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. MELMEK kurslarımıza katılan kursiyerlerimiz hem el becerilerini geliştirebiliyor hem de meslek sahibi olabiliyor. Necip Fazıl Kısakürek ve Fedakar Gülderen Sosyal Tesisleri'nde açtığımız el sanatları kursumuzda kadınlarımız birbirinden güzel eserleri ortaya çıkarıyor. Kursiyerlerimizin yoğun katılımı ve ilgileri de bizi çok memnun etti. Bilgili eğitmenlerimizin desteğiyle el sanatları becerisi artan hanım kardeşlerimiz aile ekonomisine de katkıda bulunuyor. Vaktini verimli şekilde değerlendirmek, meslek sahibi olmak ve ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen tüm kursiyerlerimizi sosyal tesislerimize bekliyoruz." dedi.

MELMEK kurslarına katılan kursiyerler de Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'na kendilerine böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ederek kursları çok beğendiklerini dile getirdiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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