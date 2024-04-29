Melikgazi Belediyesi Personeline Dijital Yaşam ve İletişim Eğitimi Verdi

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Melikgazi Belediyesi, belediye personeline yönelik 'Dijital Yaşam ve İletişim' konulu eğitim verdi.

Eğitimde, internetin yaygınlaşmasıyla birlikte, dijital yaşamın iletişime etkisi ve sosyal medyanın günlük iletişime etkisi konuları ele alındı. Doğrudan iletişim kurmak yerine sosyal medya üzerinden iletişimine geçmenin insan ilişkilerini dijitalleştirdiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "İnternetin hayatımıza girmesiyle birlikte hayatımızda birçok şey kolaylaştı. Bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz, adres aramamıza dahi gerek olmadan istediğimiz yere gidebiliyoruz ve bunun gibi birçok avantaj söz konusu. Ancak hayatımıza giren medya alanları, ilişkilerimizi de dijitalleştirerek yüz yüze iletişim becerilerimizi olumsuz yönde etkiliyor. Sosyal medya ortamında meydana gelen bu ilişki, zamanla insanların doğrudan iletişim kuramamalarına neden oluyor. Güzel sohbetler, yüz yüze görüşmeler, derin ve nitelikli tartışmalar ne yazık ki yerini takip isteklerine, etkileşim göndermeye bıraktı. İnsanların sosyal medyadaki takipçi sayıları konuşuluyor. Zaman geçtikçe insanlar konuşacak konu dahi bulamıyor. İnsanları niteliklerinden ziyade, sayı ile ölçen nicel bir sistem var karşımızda. Bu durum da beraberinde empati yeteneğinden, iletişim becerisinden yoksun, anlaşılamayan ilişkileri doğuruyor. Bulunduğu topluma ve kendine yabancılaşmış olan kişi, zamanla kendini ifade etme yeteneğini kaybedebiliyor. Tartışma konuları dahi dijital ortamda gerçekleşiyor. Ancak etkili ve birebir iletişim kurmamız hayati önem taşıyor. Hayatın doğal akışında empati kurmamızı, ilişkilerimizi güçlendirmemizi, sağlıklı iletişim kurmamızı sağlayacak eğitimin faydalı olmasını temenni ediyorum. Hizmet içi eğitimlerimiz aralıklarla devam edecek" dedi. - KAYSERİ