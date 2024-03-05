Melikgazi Belediyesi Ramazan Ayı öncesinde marketlerde denetimleri yoğunlaştırdı - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi Ramazan Ayı öncesinde marketlerde denetimleri yoğunlaştırdı

Melikgazi Belediyesi Ramazan Ayı öncesinde marketlerde denetimleri yoğunlaştırdı

Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Ayı öncesinde ilçe genelindeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimlerini yoğunlaştırdı. Denetimlerin Ramazan Ayı içerisinde de devam edeceği belirtildi.

05.03.2024 12:58  Güncelleme: 13:03
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Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri yaklaşan Ramazan Ayı öncesinde ilçe genelindeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimlerini yoğunlaştırdı.

Vatandaşların huzur içinde Ramazan Ayı'nı geçirebilmeleri için marketler, fırınlar, pastaneler gibi gıda satışı yapan işletmelerin denetlendiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz Ramazan Ayı öncesinde özellikle zincir marketler, çarşı ve pazar denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerimiz, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceledi. Denetimlerde, ürünlerin fiyatlarının fahiş olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı. Vatandaşların daha rahat ve güvenilir bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için denetimlerimiz aralıklarla devam edecek. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Denetimlerin Ramazan Ayı içerisinde de devam edeceğini belirten ekipler; şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını, bazı eksikliklerin giderilmesi için işletmecilere gerekli uyarıların da yapıldığını belirttiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi Ramazan Ayı öncesinde marketlerde denetimleri yoğunlaştırdı - Son Dakika

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