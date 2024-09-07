Melikgazi Belediyesi Şirintepe Mahallesi'nde Mobil Başkan uygulamasını hayata geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Melikgazi Belediyesi Şirintepe Mahallesi'nde Mobil Başkan uygulamasını hayata geçirdi

Melikgazi Belediyesi Şirintepe Mahallesi\'nde Mobil Başkan uygulamasını hayata geçirdi

Melikgazi Belediyesi, vatandaşların öneri ve taleplerini daha etkin bir şekilde iletebilmeleri amacıyla Şirintepe Mahallesi'nde Mobil Başkan uygulamasını başlattı. Vatandaşlar, ihtiyaçlarını ve beklentilerini doğrudan Belediye Başkanı'na ileterek projeye yoğun ilgi gösterdi.

07.09.2024 11:36  Güncelleme: 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediyesi, vatandaşların öneri ve taleplerini daha etkin bir şekilde iletebilmeleri amacıyla hayata geçirdiği Mobil Başkan uygulamasının bir başka ayağını Şirintepe Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Vatandaşların birebir iletişim kurarak, ihtiyaçlarını ve beklentilerini direkt olarak Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'na ilettiği projeye vatandaşlar yoğun ilgi gösterildi.

Mimsin Bölgesi Şirintepe Mahallesi'nde hayata geçirdiği hizmetlerden ve gerçekleştirmeyi planladığı projeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Palancıoğlu, vatandaşların öneri ve taleplerini dinleyerek ekibiyle birlikte çalışmalarına büyük bir hızla devam edeceğinin bilgisini hemşehrileriyle paylaştı.

Mobil Başkan uygulamasının bir başka ayağı olan Mimsin bölgesi Şirintepe Mahallesi'nde kalabalık bir vatandaş kitlesinin yer aldığını dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yeni yaptığımız Akıl Küpü Kütüphanesi ve Necmettin Erbakan Parkı'nın hemen önünde bulunan alanda, Şirintepe Mahallesi sakinlerimizle bir araya geldik. Mobil Başkan uygulaması kapsamında teknik ekibimizle, başkan yardımcılarımızla ve birim müdürlerimizle şu an da buradayız. Hemşehrilerimiz, Mobil Başkan projesine büyük ilgi gösteriyor. Her mahallemizde olduğu gibi burada da kalabalık bir vatandaş kitlesi var. Mahalle sakinlerimizin bütün isteklerinin notunu alarak, onları tek tek dinleyerek, hızlı bir şekilde taleplerine cevap verecek ve onlara yardımcı olacağız inşallah. Mobil Başkan uygulamasıyla tüm mahallelerimizi dolaşarak vatandaşlarımızı dinliyoruz. Makamı mahallelerimize taşıyoruz. Buraya gelerek taleplerini ileten bütün Şirintepe Mahallesi sakinlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Şirintepe Mahalle Muhtarı Aysel Okur ise, "Bu uygulamayı başlattığı için Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür ediyorum. Mahallemize yapmış olduğu birçok hizmet var. Allah ondan razı olsun. Melikgazi Belediye'miz elinden gelen her şeyi mahallemiz için yapıyor. Hizmette sınır tanımadıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Vatandaşlar, arada kimse olmadan direkt olarak yüz yüze taleplerini Başkan Palancıoğlu'na iletme fırsatı buldukları için teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Belediye, Politika, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi Şirintepe Mahallesi'nde Mobil Başkan uygulamasını hayata geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 02:19:55. #1.11#
SON DAKİKA: Melikgazi Belediyesi Şirintepe Mahallesi'nde Mobil Başkan uygulamasını hayata geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement