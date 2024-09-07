Melikgazi Belediyesi Şirintepe Mahallesi\'nde Mobil Başkan uygulamasını hayata geçirdi

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Melikgazi Belediyesi, vatandaşların öneri ve taleplerini daha etkin bir şekilde iletebilmeleri amacıyla hayata geçirdiği Mobil Başkan uygulamasının bir başka ayağını Şirintepe Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Vatandaşların birebir iletişim kurarak, ihtiyaçlarını ve beklentilerini direkt olarak Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'na ilettiği projeye vatandaşlar yoğun ilgi gösterildi.

Mimsin Bölgesi Şirintepe Mahallesi'nde hayata geçirdiği hizmetlerden ve gerçekleştirmeyi planladığı projeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Palancıoğlu, vatandaşların öneri ve taleplerini dinleyerek ekibiyle birlikte çalışmalarına büyük bir hızla devam edeceğinin bilgisini hemşehrileriyle paylaştı.

Mobil Başkan uygulamasının bir başka ayağı olan Mimsin bölgesi Şirintepe Mahallesi'nde kalabalık bir vatandaş kitlesinin yer aldığını dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yeni yaptığımız Akıl Küpü Kütüphanesi ve Necmettin Erbakan Parkı'nın hemen önünde bulunan alanda, Şirintepe Mahallesi sakinlerimizle bir araya geldik. Mobil Başkan uygulaması kapsamında teknik ekibimizle, başkan yardımcılarımızla ve birim müdürlerimizle şu an da buradayız. Hemşehrilerimiz, Mobil Başkan projesine büyük ilgi gösteriyor. Her mahallemizde olduğu gibi burada da kalabalık bir vatandaş kitlesi var. Mahalle sakinlerimizin bütün isteklerinin notunu alarak, onları tek tek dinleyerek, hızlı bir şekilde taleplerine cevap verecek ve onlara yardımcı olacağız inşallah. Mobil Başkan uygulamasıyla tüm mahallelerimizi dolaşarak vatandaşlarımızı dinliyoruz. Makamı mahallelerimize taşıyoruz. Buraya gelerek taleplerini ileten bütün Şirintepe Mahallesi sakinlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Şirintepe Mahalle Muhtarı Aysel Okur ise, "Bu uygulamayı başlattığı için Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür ediyorum. Mahallemize yapmış olduğu birçok hizmet var. Allah ondan razı olsun. Melikgazi Belediye'miz elinden gelen her şeyi mahallemiz için yapıyor. Hizmette sınır tanımadıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Vatandaşlar, arada kimse olmadan direkt olarak yüz yüze taleplerini Başkan Palancıoğlu'na iletme fırsatı buldukları için teşekkür etti. - KAYSERİ