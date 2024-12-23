Melikgazi Belediyesi, Tarihi Eserleri Restore Ederek Gelecek Nesillere Aktarıyor - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi, Tarihi Eserleri Restore Ederek Gelecek Nesillere Aktarıyor

Melikgazi Belediyesi, Tarihi Eserleri Restore Ederek Gelecek Nesillere Aktarıyor

Melikgazi Belediyesi, son 5.5 yılda toplam 16 tarihi eseri restore ederek Kayseri'nin kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmakta. Başkan Palancıoğlu, restore edilen eserlerin yeniden işlev kazandırılarak hizmete sunulduğunu vurguladı.

23.12.2024 14:33  Güncelleme: 14:35
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Melikgazi'nin tarihi dokusunu koruyarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan Melikgazi Belediyesi, 5.5 yıl içerisinde toplam 16 adet tarihi eseri restore etti.

Eserlerin orijinal dokusunu korumak için çalışmaların büyük bir titizlikle gerçekleştiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, geçmişten ilham alarak geleceği inşa etmenin önemine değinerek, " Vatandaşlarımıza ilham olacak, geçmişle gelecek arasında köprü oluşturan tarihi eserlerimize her zaman büyük önem veriyoruz. Kayseri'mizin köklü tarihi, günümüze birbirinden kıymetli eserleri bırakmış olmasıyla gün yüzüne çıkıyor. Melikgazi'miz bu kapsamda farklı dokuları ve işlevleriyle merak uyandıran, heyecanlandıran tarihi eserlere sahip. Medreseler, konaklar, türbeler, çeşmeler, hanlardan oluşan değerlerimiz, köklü medeniyetlere ev sahipliği yapmış Kayseri'miz hakkında bizlere bilgi veriyor. Bizler de Melikgazi Belediyesi olarak değerlerimize sahip çıkmak için büyük bir titizlikle restorasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Tarihi eserleri gün yüzüne çıkarırken yeniden işlev kazandırarak Melikgazi'mize sunuyoruz. Melikgazi Belediye Başkanı olarak görevde bulunduğum 5.5 yıllık süre içerisinde; 700 yıllık Köşk Medrese, 500 yıllık Gön Han, Bakkaloğlu Konağı, Mustafa Bey Konağı, Sırçalı Kümbet, Suya Kanmış Hatun Türbesi, Gavremoğlu Konağı, Dört Ayak Türbesi, Bezirhan Çeşmesi, Etiler Çeşmesi, Gülük Cami Çeşmesi, Hasinli Çeşmesi, Seyitgazi Çeşmesi, Filintanın Konağı, Ağırnas Sokak Sağlıklaştırması, Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezi restorasyonlarımızla kültürel zenginliklerimizi gelecek kuşaklara aktaracak nitelikli çalışmalara imza attık." dedi.

"Tarihi eserleri yeniden işlevlendirerek hizmete sunuyoruz."

Yeni projelerin öncülüğünü üstlenen Başkan Palancıoğlu, geçmiş ile günümüzü harmanlayarak müthiş bir heyecan yakalıyor. Restorasyon çalışmalarının ardından yeniden işlev kazandırdığı eserler hakkında bilgi veren Başkan Palancıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Filinta'nın Konağı'nı restore ettikten sonra yeni projemiz "Mektep Melikgazi"ye ev sahipliği yapmasını sağladık. Öğrencilerimiz böyle güzel bir tarihi konakta eğitim alma fırsatı yakaladılar. Tarihi Gön Han ise Kapalı Çarşı'nın nefes alacağı, sosyal ve kültürel etkinliklerin, sergilerin yapılacağı nezih bir mekan olmaya hazırlanıyor. Şehirdeki kültür ve sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapacak Köşk Medresemiz, Kayseri'nin bağcılık kültürünü yaşatacak olan Bakkaloğlu Konağımız, kültür ve sanat atölyeleri ile şehre yeni bir renk kazandıracak olan Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezimiz Melikgazi'ye renk katacak. Melikgazi'ye değer hizmetlerimizle yeni değerleri ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi, Tarihi Eserleri Restore Ederek Gelecek Nesillere Aktarıyor - Son Dakika

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