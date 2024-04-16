Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İş Birliğiyle Cami ve Kur'an Kursu Yapımı Tamamlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İş Birliğiyle Cami ve Kur'an Kursu Yapımı Tamamlanıyor

Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İş Birliğiyle Cami ve Kur\'an Kursu Yapımı Tamamlanıyor

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yapımı devam eden Adem Tanç Camii ve Hatice Tanç Kur'an Kursu'nun yapım çalışmalarında sona gelindi. Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu yapım çalışmalarını yakından inceledi.

16.04.2024 15:31  Güncelleme: 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yapımı devam eden Adem Tanç Camii ve Hatice Tanç Kur'an Kursu'nun yapım çalışmalarında sona gelindi. Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu yapım çalışmalarını yakından inceledi.

Melikgazi'de yeni dönem hizmetlerine vakit kaybetmeden başlayan Başkan Palancıoğlu; "Yıldırım Beyazıt Mahallemizde güzel bir camiyi ve Kur'an Kursu'nu tamamlamak üzereyiz. Hayırsever Adem Tanç ve eşi Hatice Tanç hanımefendi adına güzel bir camiyi ve Kur'an Kursu'nu belediyemizin katkısıyla hayata geçiriyoruz. Kaba inşaatı, ince inşaatı bitti. Şu anda çevre düzenlemesini yapıyoruz. Çevre düzenlemesinin ardından asfaltlama, otopark ve çocuk oyun gurubu yapacağız. İnşallah ortaklaşa şekilde burayı bitirmek üzereyiz. Hayırseverlerimizle birlikte, belediyemizin katkısıyla birçok projeleri ilçemizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde birer birer hayata geçiriyoruz. Her şey daha güzel bir Melikgazi için. İlçemizde bölgelerin nüfus yoğunluklarına göre, ihtiyaçlarına göre projeler tasarlıyoruz. Yapımını bir an evvel neticelendirip vatandaşlarımızın hizmetine sunmak bizim için son derece önem taşıyor. Adem Tanç Camii ve Hatice Tanç Kur'an Kursu'muz Melikgazi'mize hayırlı olsun. İnşallah yakın zamanda açılışını yapacağız. Hayırseverimiz Adem Tanç'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Hayırseverimizden sözünü aldık. İnşallah ilerleyen dönemde kendisi ile Melikgazi'ye bir de okul yapma hazırlığındayız" dedi.

Melikgazi Belediyesi ile ortaklaşa yaptıkları projenin hayata geçtiğini ve bu durumdan çok mutlu olduğunu söyleyen hayırsever Adem Tanç ise Başkan Palancıoğlu'na teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt, Hatice, Cami, Yerel Haberler, Emlak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İş Birliğiyle Cami ve Kur'an Kursu Yapımı Tamamlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:40 Lokanta ve kafelerde KDV zammı iddialarına Bakan Şimşek’ten yalanlama Lokanta ve kafelerde KDV zammı iddialarına Bakan Şimşek'ten yalanlama
19:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
19:59 Karaman’da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti Karaman'da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti
18:52 18 milyonluk teklif reddedildi Galatasaray, Barış Alper’i rekor bonservisle satacak 18 milyonluk teklif reddedildi! Galatasaray, Barış Alper'i rekor bonservisle satacak
17:56 Beşiktaş teknik direktör arayışları Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var Beşiktaş teknik direktör arayışları! Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var
17:15 Cimbom’un kasası dolacak Zaniolo için rekor bonservis talebi Cimbom'un kasası dolacak! Zaniolo için rekor bonservis talebi
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında kriz mi var Bakan Şimşek’ten dedikoduları bitiren sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 21:02:16. #1.13#
SON DAKİKA: Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İş Birliğiyle Cami ve Kur'an Kursu Yapımı Tamamlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement