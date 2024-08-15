Melikgazi Belediyesi Yağmur Kanallarını Temizliyor - Son Dakika
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Yerel

Melikgazi Belediyesi Yağmur Kanallarını Temizliyor

Melikgazi Belediyesi Yağmur Kanallarını Temizliyor

Melikgazi Belediyesi, ilçe genelinde bulunan yağmur kanallarında sel ve su baskınlarını önlemek amacıyla kapsamlı bir temizlik çalışması yapıyor. Çalışmalar gece gündüz demeden devam ediyor.

15.08.2024 13:30  Güncelleme: 13:32
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Melikgazi Belediyesi ilçe genelinde toplam uzunluğu 45 kilometre olan ve 5 ayrı bölgede bulunan yağmur kanallarında, taşkın su kanalları, sel ve su baskınlarını önlemek amacıyla kapsamlı bir temizlik çalışması yapıyor.

Melikgazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından belirli bir program dahilinde yapılan çalışmada; mini loder, lastik tekerlekli ekskavatör, açık kasa kamyon ve vinç yardımıyla temizlik yapılarak atıklar alınıyor. Daha temiz bir Melikgazi için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi'mizde yoğun yağışlar sonrası su baskını riskini önlemek için kanal temizliği çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Her yıl belirli bir program dahilinde gerçekleştirdiğimiz yağmur suyu kanalları temizliği çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışarak, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için gereken tedbirleri vaktinde alıyor. İlçemiz genelinde uzunluğu 45 km olan, Altınoluk'tan Osman Kavuncu'ya, Eğribucak'tan Organize Sanayi Bölgesi'ne, Millet Bahçesi'nden Danişmentgazi'ye, Yıldırım Beyazıt'tan Erciyes Üniversite girişine ve Bahçelievler' den Demokrasi Mahallesine kadar toplam 5 bölgede kanal temizliği çalışmalarımızı titizlikle gerçekleştirdik. Dolayısıyla yağmur suyu tahliye kanallarının açık tutulması sayesinde bir su taşkınının önüne geçerek vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamış oluyoruz. Melikgazi'miz için büyük bir özveri ile çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlçemizin refahı için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Başkan Palancıoğlu, kanal temizleme çalışmalarının ilçe genelinde periyodik aralıklarla devam edeceğini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi Yağmur Kanallarını Temizliyor - Son Dakika

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