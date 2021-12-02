Melikgazi'de 10. okulun yapımı başlıyor - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi, Osmanlı Mahallesi'nde hayırsever işbirliği ile yapımını gerçekleştireceği Melikgazi Belediyesi Av. Mehmet Altun Ortaokulu'nun temel atma törenini gerçekleştirecek. Temel atma töreni 4 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te yapılacak.

Mehmet Altun Ortaokulu ile Melikgazi'de 10. okul yapımına başlanacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak eğitime yapılan yatırımları ülkemizin geleceğinin inşası olarak görüyor, bu nedenle eğitim yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Osmanlı Mahallesi'nde 2 katlı 24 derslikli olarak yapacağımız okulumuz mahallemizde büyük bir ihtiyacı giderecek. Melikgazi ilçemizde yatırımlarımız bir bir gerçekleştiriliyor. İlçemizde inşaatı devam eden birçok okulumuz var. İhtiyaç olan yerleri tespit ederek projelerimizi yapıyoruz. Kur'an kursları, aile sağlık merkezleri, sosyal tesisler, okullar, parklar onlarca projeyi hayata geçiriyoruz. Ama bunların içerisinde en önemlisi okullar. Eğitim, öğretim çok önemli. 2024'e geldiğimizde aile sağlık merkezi, cami, kuran kursu ve okul ihtiyacı kalmayacak diye düşünüyorum. Melikgazi'nin 15-20 yıl sonrasını düşünerek geleceğe dair yapacağımız en önemli şey eğitime yatırım yapmaktır. 04 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleştireceğimiz temel atma programına tüm vatandaşlarımızı bekleriz" diye konuştu. - KAYSERİ