Melikgazi'de 2025 Yılı Proje Müjdeleri - Son Dakika
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Melikgazi'de 2025 Yılı Proje Müjdeleri

Melikgazi\'de 2025 Yılı Proje Müjdeleri

Başkan Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, muhtarlarla bir araya gelerek 2025 yılı için Melikgazi'de gerçekleştirilecek projeleri açıkladı. Yeni okullar, sağlık ocakları ve sosyal tesisler gibi birçok proje hayata geçecek.

05.03.2025 11:09  Güncelleme: 11:12
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yerel yönetimin vazgeçilmez yapı taşları muhtarlar ve aileleri ile bir araya geldi. Gerçekleşen buluşmada Başkan Palancıoğlu, yeni projelerini ve yapımı devam eden, tamamlanan, açılışı yapılacak olan onlarca projeyi muhtarlarla paylaştı.

"Takdirle karşılanan çalışmalara yenileri ekleniyor"

Mahallelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için belediye ile vatandaş arasında köprü görevi gören muhtarları mesai arkadaşları olarak gördüklerini belirten Başkan Palancıoğlu, mahallelerin ihtiyaçlarını tamamlamak için canla başla çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Melikgazi'de 58 mahallemiz var. Dolayısıyla biz muhtarlarımızı mesai arkadaşımız olarak görüyoruz. Mahallelerimizde yapacağımız çalışmalar, temel atmalar, açılışları listeliyorum; ama hala bitiremedim. Türkiye'de 1401 tane belediye var. Bu belediyeler içerisinde Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. 21 okulumuz vardı, yeni okullar ardı ardına geliyor. Kocatepe ile Tınaztepe Mahalleleri arasına, Yeniköy Mahallesi'ne, Esentepe Mahallesi'ne okul yapıyoruz ve bu sayı her geçen gün artıyor. Akıl Küpü Kütüphanelerimizin sayısı 15 idi, o da artmaya devam ediyor. 15 adet aile sağlık merkezi yapmıştık; ihtiyaç olan yerlere yapmaya devam ediyoruz. Serkent Bahçelievler Mahallesi'nde Bakanlığımız ve Valiliğimiz adli tıp merkezi yapmak istedi. Biz de hemen bu isteği yerine getirdik. Mevcut sağlık ocağı, adli tıp merkezine dönüştürüldü. Hemen ilerisine çok daha güzel bir sağlık ocağı yapacağız. Esenyurt Mahallemize sağlık ocağı yetmiyordu, bir tane daha yapıyoruz. Keykubat Mahallemize yeni bir sağlık ocağı yapacağız. Şirintepe, Selçuklu Mahallelerimize yaptığımız aile sağlık merkezlerinin açılışını yapacağız. Ağaçlandırma, kavşak düzenleme, ışıklandırma çalışmalarına başladık. Gece gündüz nereye okul, sağlık ocağı, sosyal tesis, kütüphane, cami, Kur'an Kursu, park yapalım diye mücadele ediyoruz. Yaptığımız çalışmalar çok şükür takdirle karşılanıyor" dedi.

"2025 yılında birçok projenin açılışı yapılacak"

2025 yılını Melikgazi yılı ilan eden Başkan Palancıoğlu, açılışı yapılacak projeler hakkında bilgi vererek, " 2025 yılı Melikgazi yılı olacak! Köşk Medrese, Çarşı Melikgazi, Gön Han, Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezi, Türkiye'nin gözbebeği Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisemiz 2025 yılı içerisinde açılacak. Ayrıca Türkiye'de ilk kez Havacılık Ortaokulu'nu da biz kuracağız. Çocuklarımızın yüzünün gülmesi bizim için her şeye bedel! Onlar için Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi yaptık. Şu anda tefrişatı devam ediyor. Onlarca projemiz var. Germir Mahallemize Kayseri'de ilk olacak Bağ Müzesini yapıyoruz. Kıranardı Sosyal Tesisi'miz tamamlandı, açılışını yapacağız. Küçük Bürüngüz ve Vekse Mahalleleri arasına ve Büyük Bürüngüz Mahallesi'ne hem nikah salonu hem de sosyal tesis mantığında hizmet verecek çalışmalarımız olacak. Kısacası sizlerin mahallelerindeki ihtiyaç ne ise onu tamamlamanın mücadelesini veriyoruz. Cenab-ı Allah birliğimizi daim etsin" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi'de 2025 Yılı Proje Müjdeleri - Son Dakika

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