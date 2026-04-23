Başkan Palancıoğlu, koltuğunu küçük Toprak\'a bıraktı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşanan Melikgazi'de, Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, makam koltuğunu 4. Sınıf öğrencisi Toprak Sema Yıldırım'a devretti.

Heyecanı gözlerinden okunan, pırıl pırıl öğrencilerin yetişmesi ve kendilerini geliştirmesinden dolayı gururlu ve mutlu olduklarını dile getiren Başkan Palancıoğlu; "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında makam koltuğumuzu İbrahim Kendiroğlu İlkokulu 4. sınıf öğrencimiz Toprak Sema Yıldırım'a devrettik. Maşallah, öğrencilerimizin gözlerindeki heyecan, yüzlerindeki tebessüm bizlere umut ve gurur verdi. Melikgazi Belediyesi olarak geleceğimiz olan çocuklarımızın daha mutlu, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir Melikgazi'de yaşaması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Okullarımızla, kütüphanelerimizle ve birçok eğitim yatırımı hizmetlerimizle çocuklarımızın yanında olacağız. Bu anlamlı ziyarete eşlik eden Melikgazi Belediyesi İbrahim Kendiroğlu İlkokulu Müdürümüz Sayın Yaşar Yıldırım'a, Müdür Yardımcımız Sayın Keziban Çınar'a, Rehberlik Öğretmenimiz Sayın Şule Atagün'e ve enerjileriyle günümüzü güzelleştiren kıymetli öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyor, hepsine hayatları boyunca başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ