Melikgazi\'de Aile Sağlığı Merkezi Açılıyor

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Öncü sağlık hizmetleriyle gündemden düşmeyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Selçuklu Mahallesi'nde hayırsever iş birliği ile hayata geçirecekleri "Melikgazi Belediyesi Mürüvvet-Saadettin Türkkan Aile Sağlığı Merkezi"nin yapım çalışmalarında sona gelindiğini duyurdu.

Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgeye sağlık hizmeti sağlamak için harekete geçen Başkan Palancıoğlu, vatandaşlar tarafından merakla beklenen aile sağlığı merkezinin kısa zaman içerisinde tamamlanarak açılışının yapılacağını belirtti. Vatandaşların kendi mahallelerinde sağlık hizmeti almalarını sağlamak için rekor sayıda aile sağlığı merkezini Melikgazi'ye kazandıran Başkan Palancıoğlu, yeni projelerin tamamlanmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek şunları ifade etti;

"Melikgazi'mizde hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik projeleri hayata geçiyoruz. Hizmet aşkı, belediyecilik sanatıyla vatandaşlarımızın yüzünde tebessüm olmak için gayretle çalışıyoruz. Eğitim alanında, sağlık alanında, sosyal-kültürel alanlarda ve birçok alanda birbirinden değerli yatırımları ilçemizle buluşturuyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın kendi mahallelerinde sağlık hizmeti almalarını sağlamak için butik tarzda aile sağlığı merkezleri yapıyoruz. Böylece vatandaşlarımız, ulaşım sıkıntısı olmadan, kendi aile hekiminden kolaylıkla sağlık hizmeti alabiliyorlar. Farklı mahallelere kazandırmayı amaçladığımız aile sağlığı merkezlerimizin sayısı 15'i geçti. Selçuklu Mahallemizde Melikgazi Belediyemiz ve hayırsever iş birliği ile hayata geçireceğimiz Melikgazi Belediyesi Mürüvvet-Saadettin Türkkan Aile Sağlığı Merkezi'nin yapımında sona geldik. Zemin ve 1 kattan oluşan aile sağlığı merkezimiz 5 hekim kapasiteye sahip olup içerisinde muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası ve bebek izleme, gebe takip odası, laboratuvarlar yer alıyor. İnşallah kısa zaman içerisinde açılışını hep birlikte yapacağız. Melikgazi'ye değer, diyoruz; yılmadan yorulmadan projelerimizi hayata geçiyoruz. Melikgazi'mize ve Kayseri'mize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. Vatandaşlarımız için önemli projelere imzamızı atmaya devam edeceğiz" - KAYSERİ