Melikgazi'de Çanakkale Destanı yad edildi - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü vesilesiyle Yazar Vehbi Vakkasoğlu'nun anlatımıyla 'Bir Destandır Çanakkale Söyleşi Gecesi' düzenlendiğini söyledi.

Çanakkale ruhunu aktarmak amacıyla söyleşi gecesi düzenlediklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Milletimizin birlik ve beraberlik içinde, vatan ve millet sevgisiyle yazdığı bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümü vesilesiyle Yazar Vehbi Vakkasoğlu'nun anlatımıyla 'Bir Destandır Çanakkale Söyleşi Gecesi' düzenlendik. İmanın, imkana galip geldiği Çanakkale Zaferi'mizi toplumun her kesimine anlatıyor, Çanakkale ruhunu onlara aşılıyoruz. Yedi düvele geçit vermeyen şanlı ecdadımızı yad ettik. Ruhları şad olsun. Çanakkale Zaferi bir güne sığmayacak kadar önemli bir zafer. Vehbi Hocam, Çanakkale'de yaşanan kahramanlıkları anekdotlarla dinleyicilerle paylaştı. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak bu etkinlikle hemşehrilerimize bu zaferi anlatmaya çalıştık. Ben etkinliğimize katıldığı için Vehbi Vakkasoğlu Hocamıza, bu etkinliği hazırlayan arkadaşlarıma ve bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Çanakkale Zaferi'mizin 107. yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ