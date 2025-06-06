Melikgazi'de Kurban Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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Melikgazi'de Kurban Bayramı Coşkusu

Melikgazi\'de Kurban Bayramı Coşkusu
06.06.2025 14:05  Güncelleme: 14:08
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Melikgazi Belediyesi, 2025 Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban pazarı ve kesim alanını açarak vatandaşlarla bayramlaştı. Başkan Palancıoğlu, temiz ve güvenilir bir ortamda kesimlerin gerçekleştirileceğini belirtti.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 06 Haziran-09 Haziran 2025 tarihleri arasında idrak edilen Kurban Bayramı'nın ilk gününde, Melikgazi Belediyesi tarafından Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi arkasında kurulan Melikgazi Kurban Pazarı ve Kesim Alanı'nı ziyaret ederek esnafla ve vatandaşla bayramlaştı.

Vatandaşların kurban vecibelerini hijyenik ve güvenilir bir ortamda gerçekleştirilebilmeleri adına hayata geçirilen kurban satış ve kesim alanında adeta bayram coşkusu vardı. Kurban satış ve kesim alanının yanı sıra 19 farklı kapalı pazar yerinde de kesim yapıldığını belirten Başkan Palancıoğlu, temizliğinden ilaçlamasına kadar tüm hizmetlerin Melikgazi Belediyesi ekipleri tarafından yapılacağını belirterek şunları söyledi:

"Kurban Bayramınızı tebrik ediyoruz. Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nin hemen arkasındaki kurban pazarı ve kesimhanemizdeyiz. Burada büyükbaş hayvan kesimi için 2 adet monoray kesim hattımız var. Aynı zamanda da 50 adet küçükbaş hayvan kesimi için yer yaptık. Her türlü imkan mesai arkadaşlarımız vasıtasıyla hazır. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tarım İl Müdürlüğümüzün personeli, aynı zamanda İl Sağlık Müdürlüğümüzün acil ambulansı da burada. Cenab-ı Allah herhangi bir kaza bela vermesin. Tüm ekiplerimiz burada hazır. Kurban Bayramı'nın inşallah sorunsuz bir şekilde geçmesini sağlayacağız. Synı zamanda 19 farklı kapalı pazar yerimizde kesimler devam ediyor. Kesimlerin bitmesi ile birlikte ilaçlama ve temizlik çalışmalarımız da bitecek. Cenab-ı Allah yapmış olduğumuz ibadetleri kabul eylesin. Hayırlı bayramlar diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi'de Kurban Bayramı Coşkusu - Son Dakika

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