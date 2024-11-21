Melikgazi'de 'Mobil Başkan' Uygulamasıyla Vatandaşlarla Birebir İletişim - Son Dakika
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Melikgazi'de 'Mobil Başkan' Uygulamasıyla Vatandaşlarla Birebir İletişim

Melikgazi\'de \'Mobil Başkan\' Uygulamasıyla Vatandaşlarla Birebir İletişim

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Mobil Başkan' uygulamasıyla ilçede yaşayan vatandaşlarla birebir görüşerek öneri ve taleplerine hızlı çözümler üretmektedir. Uygulama, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmekte ve ilçenin her yerine yayılmayı hedeflemektedir.

21.11.2024 14:55  Güncelleme: 14:57
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; hayata geçirdiği 'Mobil Başkan' uygulamasıyla ilçede yaşayan vatandaşlarla birebir iletişim kuruyor.

Başkan Palancıoğlu'nun 'Mobil Başkan' uygulamasına vatandaşların ilgisi ise oldukça yoğun. Melikgazi'de yaşayan her bir vatandaşın önerisini, kendi mahallelerinde teknik ekibi ile birlikte hassasiyetle dinleyen Başkan Palancıoğlu, öneri ve taleplere hızlı bir şekilde çözüm sağlıyor.

Şu ana kadar ilçenin birçok mahallesinde yapılan uygulamayı tüm mahallere taşıyarak tek tek vatandaşlara ulaşacaklarını belirten Başkan Palancıoğlu; "İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın dilek, öneri ve ihtiyaçlarına kulak vererek rekor başarılara imza atıyoruz. Onların gönüllerine girebilmek için rotamızı belirliyoruz. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza hitap edecek yatırımlar yapıyoruz. İlçemizin her yerini okullar, aile sağlığı merkezleri, sosyal tesisler, camiler, kütüphaneler ve parklarla donatıp Türkiye'de ilk olacak birçok projeyi de bu kapsamda hayata geçiriyoruz. Bizler bu rekora vatandaşlarımızı dinleyerek, ihtiyaçlarını tespit ederek ve hizmet aşkıyla gece gündüz demeden çalışarak ulaştık. Vatandaşlarımızın talep, dilek ve önerileri bizler için çok önemli. Mobil Başkan uygulamamız harika bir uygulama oldu. Hemşehrilerimizle samimiyet çerçevesinde bir araya geliyoruz. Bizzat şahsıma ilettikleri her bir konuyu hassasiyetle değerlendiriyoruz. Başkan yardımcılarım, birim müdürlerim ve teknik ekibimle birlikte Melikgazi'yi karış karış geziyoruz. Vatandaşlarımız da sağ olsunlar memnuniyetlerini bizlerle paylaşıyor; her durağımızda bizleri yoğun bir ilgi ve güler yüzle karşılıyorlar. Yeni duraklarımız için rotamızı oluşturuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi'de 'Mobil Başkan' Uygulamasıyla Vatandaşlarla Birebir İletişim - Son Dakika

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