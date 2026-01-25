Ortaköy Sokağı, Melikgazi\'nin sosyal ve ticari hayatına soluk olacak

İnsana, sosyal hayata ve ticarete dokunan birçok projesi ile Melikgazi'de vizyon projeleri hayata geçiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Ortaköy Sokağı'nı hayata geçirerek gastronomiye de katkı sağlayacak.

Yapılacak olan proje ile İstanbul'daki Ortaköy havasını Kayseri Melikgazi'de de yaşatacaklarını ve projeden gençler ve esnaf başta olmak üzere herkesin mutlu olacağını söyleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak Kayseri'mize değer katacak önemli projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Bunlar arasında renkli ve çok güzel bir proje olan Ortaköy Sokağı projemizi hayata geçireceğiz. Melikgazi'de ürettiğimiz tüm projelerimizde yalnızca bugünü değil, geleceği de planlıyoruz. İlçemize renk katacağını düşündüğümüz projemizden hem aileler hem gençler hem de esnafımız çok mutlu olacak. Sosyal hayat daha da canlanacak. Esnaftan gençlere, ailelerden girişimcilere kadar toplumun her kesimine hitap eden bu güzel projemiz, kent yaşamına hareket ve değer katacak. Gastronomi sokağı gibi hizmet verecek olan renkli sokağımızda vatandaşlarımız kumpir, waffle, dondurma, helva yiyebilecekler ve arkadaşlarıyla, aileleriyle keyifli vakit geçirebilecekler. Aynı zamanda burada yöresel lezzetlerimizin yer aldığı işletmeler hizmet verecek. İstanbul'un meşhur Ortaköy atmosferini vatandaşlarımızın ayağına getireceğiz. 30 metrekarelik 33 adet dükkanın yer alacağı sokağımızda su ögesi, yeşil alan, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolu, yarı açık oturma alanları, fotoğraf çekinme alanı bulunacak. Şimdiden Melikgazi'mize ve Kayseri'mize hayırlı olsun. Melikgazi'ye değer katan vizyon projelerimiz, nitelikli hizmetlerimiz için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ