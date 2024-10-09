Melikgazi\'de Trafik Akışını Rahatlatacak Kavşak Projesi Devam Ediyor

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Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan Olgunlar Caddesi ve Uzay Caddesi'ni birleştiren kavşak projesinin çalışmaları hızla devam ediyor.

Sivas Caddesi ile Mustafa Şimşek Caddesi'nin Hulusi Akar Bulvarı'na entegrasyonunu sağlayacak olan proje neticesinde, trafik akışının daha düzenli hale gelmesi hedefleniyor.

"Yıldırım Beyazıt Mahallemize büyük bir hizmet gelmiş durumda"

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yıldırım Beyazıt mahallemizde 18 uygulamaları ve imar uygulamalarından sonra birçok alanda yol açıyoruz, park, kaldırım ve çevre düzenlemesi yapıyoruz. Dolayısıyla Yıldırım Beyazıt Mahallemize gerçekten büyük hizmet gelmiş oluyor. Özellikle şu anda bulunduğumuz Uzay Caddesi'nin Olgunlar Caddesi ile kesiştiği noktada, mahkemesi beş yıldır süren yolun açılması ile ilgili gerekli hukuki işlemler tamamlandı. Burada çok geniş bir yol açtık; bu yol, Sivas Caddesi'ni Mustafa Şimşek Caddesi'ne bağlayan ve Hulusi Akar Bulvarı'na giden bir yol. Dolayısıyla, bu aks çok önemli olup trafiği rahatlatacak bir güzergah olarak hazırlanmış oldu. İnşallah, şu anda altyapı çalışmaları tamamlandı, kaldırımlar yapıldı ve peyzaj çalışmalarına başlamış durumdayız. Peyzajdan sonra da inşallah asfalt çalışması yapılacak ve burayı trafiğe açacağız. Cenabı Allah kaza bela vermesin, hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ