Melikgazi'de Trafik Akışını Rahatlatacak Kavşak Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Melikgazi'de Trafik Akışını Rahatlatacak Kavşak Projesi Devam Ediyor

Melikgazi\'de Trafik Akışını Rahatlatacak Kavşak Projesi Devam Ediyor

Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan Olgunlar Caddesi ve Uzay Caddesi'ni birleştiren kavşak projesinin çalışmalarını sürdürüyor. Proje, Sivas Caddesi ile Mustafa Şimşek Caddesi'nin Hulusi Akar Bulvarı'na entegrasyonunu sağlayarak trafik akışını daha düzenli hale getirmeyi hedefliyor.

09.10.2024 11:29  Güncelleme: 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan Olgunlar Caddesi ve Uzay Caddesi'ni birleştiren kavşak projesinin çalışmaları hızla devam ediyor.

Sivas Caddesi ile Mustafa Şimşek Caddesi'nin Hulusi Akar Bulvarı'na entegrasyonunu sağlayacak olan proje neticesinde, trafik akışının daha düzenli hale gelmesi hedefleniyor.

"Yıldırım Beyazıt Mahallemize büyük bir hizmet gelmiş durumda"

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yıldırım Beyazıt mahallemizde 18 uygulamaları ve imar uygulamalarından sonra birçok alanda yol açıyoruz, park, kaldırım ve çevre düzenlemesi yapıyoruz. Dolayısıyla Yıldırım Beyazıt Mahallemize gerçekten büyük hizmet gelmiş oluyor. Özellikle şu anda bulunduğumuz Uzay Caddesi'nin Olgunlar Caddesi ile kesiştiği noktada, mahkemesi beş yıldır süren yolun açılması ile ilgili gerekli hukuki işlemler tamamlandı. Burada çok geniş bir yol açtık; bu yol, Sivas Caddesi'ni Mustafa Şimşek Caddesi'ne bağlayan ve Hulusi Akar Bulvarı'na giden bir yol. Dolayısıyla, bu aks çok önemli olup trafiği rahatlatacak bir güzergah olarak hazırlanmış oldu. İnşallah, şu anda altyapı çalışmaları tamamlandı, kaldırımlar yapıldı ve peyzaj çalışmalarına başlamış durumdayız. Peyzajdan sonra da inşallah asfalt çalışması yapılacak ve burayı trafiğe açacağız. Cenabı Allah kaza bela vermesin, hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Yıldırım Beyazıt, Yerel Haberler, Mustafa Şimşek, Hulusi Akar, trafik, Emlak, Yerel, Yaşam, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi'de Trafik Akışını Rahatlatacak Kavşak Projesi Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak
12:16 Bakan Uraloğlu: Discord’u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var Bakan Uraloğlu: Discord'u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var
11:14 Sur canisi Semih Çelik, babasına ’’Seni nasıl öldüreyim’’ diye sormuş Sur canisi Semih Çelik, babasına ''Seni nasıl öldüreyim?'' diye sormuş
22:21 Henüz 30 yaşındaydı Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti Henüz 30 yaşındaydı! Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
07:32 En sonunda sabrı taştı Arda Güler Real Madrid’den ayrılıyor En sonunda sabrı taştı! Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor
03:56 İsrail’in Lübnan’a saldırılarında can kaybı artıyor İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı artıyor
02:30 Discord’a erişim engeli getirildi Discord'a erişim engeli getirildi
00:48 İsrail’in Şam’ı vurmasının ardından İran’dan dikkat çeken açıklama İsrail'in Şam'ı vurmasının ardından İran'dan dikkat çeken açıklama
00:15 Bakanlık Discord ve Telegram için düğmeye bastı Bakanlık Discord ve Telegram için düğmeye bastı
23:51 Cem Garipoğlu’nun annesi konuştu: Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın Cem Garipoğlu'nun annesi konuştu: Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın
23:30 Uraz Kaygılaroğlu’nun poz verdiği serginin sahibi konuştu Uraz Kaygılaroğlu'nun poz verdiği serginin sahibi konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 13:30:23. #1.13#
SON DAKİKA: Melikgazi'de Trafik Akışını Rahatlatacak Kavşak Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.