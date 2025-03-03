Melikgazi\'de Yeni Sosyal Tesis Açılıyor

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İlçede her yaşa hitap eden birçok sosyal tesis hayata geçiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, özellikle gençlere ve kadınlara hitap edecek olan Gülük Sosyal Tesisi'ni inceleyerek yakında açılışının yapılacağını söyledi.

"Her yaş grubunun sosyalleşeceği, vakit geçireceği bir mekan"

Melikgazi Belediyesi olarak insan odaklı projelere önem verdiklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu, "2025 Yılı Melikgazi yılı olacak demiştim. Bu sözümüzü tutuyoruz. Bu yaz çok güzel olacak. 2025 yılı Melikgazi'de birçok temel atma ve açılış yılı olacak. Gülük Mahallemizde merkezi çok güzel bir bölgede bir projemizi daha hayata geçirdik. Kayseri'mize ve Melikgazi'mize; özellikle gençlerin ve hanımların çok yoğun kullanacağı güzel bir sosyal tesisi daha kazandırdık. Yakında hayata geçiyor. Burada akıl küpü kütüphanesi, Atölye Melikgazi, MELMEK sınıfları ve fitness salonu da olacak. Özellikle yanındaki camiden dolayı da yaşlılarımızın da yoğun kullanacağı bir yer olacak. Eski çınarlarımız burada gençlere de rehberlik edebilirler. Bu bakımdan bina içinde onlar için güzel bir kafeteryamız da olacak. Gençlerimiz bu sosyal tesiste hem ders çalışacak hem güzel vakit geçirecek. Kütüphanemiz çok şık, çok güzel oldu. İnşallah bir an önce burasını açacağız. Ben de burada kitap okumak ders çalışmak isterim. Temizlik ve tefrişini yaptıktan sonra açılışını hep birlikte yapacağız. Şimdiden hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ