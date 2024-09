Melikgazi\'ye İkinci Akıl Küpü Kütüphanesi Kazandırılıyor

Yerel

Melikgazi Belediyesi, İldem Gesi Fatih Mahallesi'nde inşaatı süren ikinci Akıl Küpü Kütüphanesi ile bölgedeki gençlere önemli bir eğitim merkezi kazandırmak için çalışmalarına hızla devam ediyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, kütüphanenin son durumu hakkında bilgi vererek, gençlerin eğitim hayatlarına katkı sağlamak amacıyla projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.

"Gençlerimize konforlu ve nitelikli hizmet sunan Akıl Küpü Kütüphanelerini kazandırmaya devam edeceğiz"

Akıl Küpü Kütüphanesi projelerine olan ilginin her geçen gün arttığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Akıl Küpü Kütüphanelerimiz, gençlerimiz arasında popüler bir hale gelerek eğitim ve sosyal hayatlarının önemli bir parçası oldu. Kütüphanelerimiz, sadece ders çalışmak için değil, aynı zamanda sosyalleşmek için de tercih edilen mekanlar haline geldi. Gençlerimize nitelikli hizmet sunan kütüphanelerimizin sayısı her geçen gün artıyor. İnşallah Melikgazi'mizdeki tüm gençlerimizle Akıl Küpü Kütüphanelerini buluşturacağız. Gençlerimiz, kütüphanemizin açılışını sabırsızlıkla bekliyor ve bizler de onların bu heyecanına ortak olmak için çalışmalarımızı son sürat sürdürüyoruz. Şu anda kaba inşaatı bitmiş durumda. Kısa zaman içerisinde tefrişat ve çevre düzenleme çalışmalarımız başlamış olacak. Yapımı devam eden inşaatı bir an önce tamamlayarak Akıl Küpü Kütüphanemizi hizmete sunacağız inşallah. İldem Bölgesi ve Melikgazi için hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ