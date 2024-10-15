Melikgazi\'ye Ortaköy Atmosferi Taşınıyor

Yerel

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, vizyon projelerinden birini daha hayata geçiriyor. Ortaköy'ün meşhur atmosferini Melikgazi'ye taşıyacak projenin çalışmaları başladı.

Vatandaşların kumpir, waffle, dondurma, helva yiyebilecekleri, keyifli vakit geçirebilecekleri gastronomi sokağını Melikgazi'ye kazandırmak için çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Palancıoğlu, "Melikgazi'mizde projelerimizi birer birer hayata geçirmek için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Köşk Mahallesi'nde hayata geçecek olan "Ortaköy Sokağı" projemizi "önce aile, önce ticaret" temasıyla tasarladık. Vatandaşlarımızın aileleri ve sevdikleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri, kumpir, waffle, dondurma, helva yiyebilecekleri, sosyalleşebilecekleri yeni bir mekanı şehrimizle buluşturacağız. İstanbul'un meşhur Ortaköy atmosferini vatandaşlarımızın ayağına getiriyoruz. Hem vatandaşımızı hem de esnafımızı memnun edeceğiz inşallah. Kayseri'nin yeni gözdesi olacak gastronomi sokağımız için çalışmalarımız başlamış durumda" dedi.

Palancıoğlu; "Yerel tatların hizmete sunulacağı sokağımıza gençlerimiz de yoğun ilgi gösterecekler. Şehrimiz için yeni bir renk olacak "Ortaköy Sokağı" çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından inşallah hep birlikte açılışını yapacağız. Büyük bir özveri ile çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hakikaten projelerimizin hayata geçtiğini görmek, vatandaşlarımıza nitelikli hizmet sağladığını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Melikgazi'ye değer katan vizyon projelerimiz, nitelikli hizmetlerimiz için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Şimdiden Melikgazi'mize ve Kayseri'mize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ