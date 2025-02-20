Melikgazi'ye Yeni Aile Sağlık Merkezi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Melikgazi'ye Yeni Aile Sağlık Merkezi

Melikgazi\'ye Yeni Aile Sağlık Merkezi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Keykubat Mahallesi'ne aile sağlık merkezi kazandıracaklarını duyurdu. Hayırsever işbirliği ile gerçekleştirilecek proje, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmalarını sağlayacak.

20.02.2025 11:52  Güncelleme: 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık hizmetlerinde Türkiye'ye örnek projelere öncülük eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Keykubat Mahallesi'ne aile sağlık merkezi kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile Gelibolu Sokak üzerinde hayata geçecek olan 'Ahmet Duran ve Salih Yılboğa Aile Sağlık Merkezi' ile vatandaşlar kendi mahallelerinde, kolaylıkla sağlık hizmeti alabilecekler. 'Önce sağlık' temasıyla Melikgazi'nin pek çok mahallesine aile sağlık merkezi kazandırarak vatandaşları memnun eden Başkan Palancıoğlu; "Rekor yatırımlarımızı, nitelikli hizmetlerimizi her zaman bir adım öne taşımak için canla başla çalışıyoruz. Gerek yatırım ve projelerimizle gerek belediyecilik faaliyetlerimizle Melikgazi'mizi güzelleştirmeye, vatandaşlarımızın hayır duasını almaya gayret ediyoruz. Her mahallemize ihtiyaç dahilinde birbirinden farklı hizmetler sağlıyoruz. Butik tarzda hayata geçirdiğimiz aile sağlık merkezlerimiz vatandaşlarımıza büyük rahatlık sağlıyor. Keykubat Mahallemizde vatandaşlarımızın sağlık hizmetinden kendi mahallelerinde, yürüyüş mesafesinde, zahmet çekmeden yararlanmaları için hayırseverimizle birlikte bir aile sağlık merkezi kazandırıyoruz. Ahmet Duran ve Salih Yılboğa Aile Sağlık Merkezi'miz zemin ve 1 kattan oluşuyor. İçerisinde muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası ve bebek izlem, gebe takip odası, laboratuvar ve rezerv oda yer alıyor. Şimdiden Keykubat Mahallemize ve Melikgazi'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Palancıoğlu, Sağlık, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi'ye Yeni Aile Sağlık Merkezi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:40 Silahla şakalaşırken kendisini vurdu O anlar kamerada Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada
15:37 Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı
14:54 Kerimcan Durmaz tahliye edildi Kerimcan Durmaz tahliye edildi
14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:37 Müge Anlı’yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
22:28 Kara teslim olan İstanbul’da kar küreme aracı dahi yolda kaldı Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı
22:17 Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti
22:17 Ankara’da kar yağışı etkili oluyor Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
22:08 Arda Güler’e 3 dünya devi birden talip oldu Arda Güler'e 3 dünya devi birden talip oldu
21:55 Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır
21:42 Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi
21:31 Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
21:12 Galatasaray’ın Sevilla’ya sattığı Marcao, Brezilya’ya geri dönüyor Galatasaray'ın Sevilla'ya sattığı Marcao, Brezilya'ya geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 16:48:43. #1.12#
SON DAKİKA: Melikgazi'ye Yeni Aile Sağlık Merkezi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.