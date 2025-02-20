Melikgazi\'ye Yeni Aile Sağlık Merkezi

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Sağlık hizmetlerinde Türkiye'ye örnek projelere öncülük eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Keykubat Mahallesi'ne aile sağlık merkezi kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile Gelibolu Sokak üzerinde hayata geçecek olan 'Ahmet Duran ve Salih Yılboğa Aile Sağlık Merkezi' ile vatandaşlar kendi mahallelerinde, kolaylıkla sağlık hizmeti alabilecekler. 'Önce sağlık' temasıyla Melikgazi'nin pek çok mahallesine aile sağlık merkezi kazandırarak vatandaşları memnun eden Başkan Palancıoğlu; "Rekor yatırımlarımızı, nitelikli hizmetlerimizi her zaman bir adım öne taşımak için canla başla çalışıyoruz. Gerek yatırım ve projelerimizle gerek belediyecilik faaliyetlerimizle Melikgazi'mizi güzelleştirmeye, vatandaşlarımızın hayır duasını almaya gayret ediyoruz. Her mahallemize ihtiyaç dahilinde birbirinden farklı hizmetler sağlıyoruz. Butik tarzda hayata geçirdiğimiz aile sağlık merkezlerimiz vatandaşlarımıza büyük rahatlık sağlıyor. Keykubat Mahallemizde vatandaşlarımızın sağlık hizmetinden kendi mahallelerinde, yürüyüş mesafesinde, zahmet çekmeden yararlanmaları için hayırseverimizle birlikte bir aile sağlık merkezi kazandırıyoruz. Ahmet Duran ve Salih Yılboğa Aile Sağlık Merkezi'miz zemin ve 1 kattan oluşuyor. İçerisinde muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası ve bebek izlem, gebe takip odası, laboratuvar ve rezerv oda yer alıyor. Şimdiden Keykubat Mahallemize ve Melikgazi'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ