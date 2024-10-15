Meltem Atak'ın Kanserle Mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Meltem Atak'ın Kanserle Mücadelesi

Meltem Atak\'ın Kanserle Mücadelesi

Meme kanserini yenen Meltem Atak, hobi olarak takı yaparak hem moral buluyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.

15.10.2024 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de yaşayan 61 yaşındaki Meltem Atak, meme kanserine karşı verdiği savaşı kazandıktan sonra moral bulmak ve oyalanmak amacıyla gittiği kurslarda öğrendiği el emeği göz nuru takı işini severek sürdürerek ev ekonomisine de katkı sağlıyor.

Tedavi sürecinin ardından çeşitli kurlara giderek hobi edinen Atak, evinin bahçesinde oluşturduğu alanda el emeği göz nuru ürünler yaparak hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de çevresindekilere örnek oluyor.

2011 yılında emekli olduktan sonra evde oturduğu sırada belirti olmamasına rağmen kendi kendine meme muayenesi yapan 2 çocuk annesi 61 yaşındaki Meltem Atak, eline sertlik gelmesi sonrası doktora gitmeye karar verdi.

Edirne'de devlet hastanesinde muayene olduktan sonra KETEM birimine yönlendirilen Atak'a yapılan tetkikler sonrası sağ göğsünde kitle olduğu ortaya çıktı. Yaşanan süreci anlatan Atak, doktorun ilaç tedavisi için geç kalındığını ve ameliyat olması gerektiğini söylediğini belirtti.

Ameliyatı kabul ettiğini ve göğsündeki kitlenin alındığını söyleyen Atak, erken teşhis ve müdahale sayesinde sağlığına kavuştuğunu ifade etti. Ameliyattan sonraki tedavisinin Tıp Fakültesi Balkan Onkoloji Servisinde devam ettiğini dile getiren Atak, koruma amaçlı 4 seans kemoterapi, 1 ay boyunca da radyoterapi aldığını belirtti.

"Hiçbir zaman ben hastayım demedim"

Bu süreçte hiçbir zaman ben hastayım demediğini ve 'Zaten o bana hiç uğramadı' felsefesiyle moralini her zaman yüksek tuttuğunu söyleyen Atak, tedavi süreci boyunca hem beslenmesine dikkat ettiğini hem de stresten uzak durduğunu aktardı.

Çeşitli kurs ve etkinliklere katıldığını ve bu sayede keyifli vakit geçirerek moralini yüksek tuttuğunu dile getiren Atak, edindiği hobilerin de hastalığı yenme sürecinde çok iyi geldiğini söyledi.

Gittiği kurslarda çok farklı bir yeteneği olduğunun da ortaya çıktığını söyleyen Atak, "Hastalığım olmasaydı belki hiç bu şekilde güzel işler yapamazdım. Çeşitli teknikleri öğrendim. Kilim dokuma takıyı öğrendim. Annemden kalan hatıra boncukları kolye haline getirdim. Eşimi-dostumu küçük hediyelerle sevindirmeyi öğrendim. Bu el emeği ürünleri satarak ev ekonomime katkı sağlayacak imkanım da oldu. Hastayım deyip bir kenara çekilmedim. Çünkü biz kadınlar güçlüyüz. Böyle hobilerle, kurslarla ve bize sağlanan imkanlarla bu süreci atlatmak daha da kolay oluyor" dedi.

Bu süreçte kuaföre gidip saçlarını kazıttığını ancak peruk takmadığını söyleyen Atak, "Evde tülbent taktım. Yüreğimi hiç çürütmedim. Giden saçım olsun dedim. Tıp her şeyin üstesinden gelebiliyor. Bize verilen eğitim ve bilgilendirmeleri hiç kaçırmayalım. Yaşanacak sonucu iyi hale getirmek de insanın kendi elinde olan bir şey" ifadelerini kullandı.

Erken teşhis ve tedavinin önemine değinen Atak, tüm kadınlara hastalığı kabul etmemeleri ve ücretsiz kanser taramalarına katılmaları çağrısında bulundu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Ekonomi, Sağlık, edirne, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Meltem Atak'ın Kanserle Mücadelesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:34 AK Parti gençlik kolları başkanı, konserde tartıştığı genç kızı hastanelik etti AK Parti gençlik kolları başkanı, konserde tartıştığı genç kızı hastanelik etti
11:21 MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin
11:20 Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi
10:57 Bahçeli’den TBMM Başkanı Kurtulmuş’a zehir zemberek sözler Bahçeli'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a zehir zemberek sözler
10:44 “Karımın fotoğrafını neden paylaştın“ kavgası Tek yumrukla komalık etti "Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
22:31 Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu
22:28 Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar
21:50 EuroLeague maçında birbirine giren Elijah Bryant ve Tarık Biberovic’in cezaları belli oldu EuroLeague maçında birbirine giren Elijah Bryant ve Tarık Biberovic'in cezaları belli oldu
21:18 “Devlet yetmiyor“ diyen başkana İstanbul Valisi’nden tepki: Pislikten geçilmeyen sokakları temizleyin "Devlet yetmiyor" diyen başkana İstanbul Valisi'nden tepki: Pislikten geçilmeyen sokakları temizleyin
21:14 Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu Cinnet getiren adam, dehşet saçtı Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu! Cinnet getiren adam, dehşet saçtı
20:58 Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi
20:34 Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanlığını yapmış Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanlığını yapmış
20:00 Gözü dönmüş kadının korkunç intikamı tüyler ürpertti “Küllerini yedim“ Gözü dönmüş kadının korkunç intikamı tüyler ürpertti "Küllerini yedim"
19:38 Havalimanında mahsur kalan Nijerya Milli Takımı, Libya maçına çıkmama kararı aldı Havalimanında mahsur kalan Nijerya Milli Takımı, Libya maçına çıkmama kararı aldı
19:07 Mauro Icardi’nin menajerinden Galatasaray’ı tedirgin edecek açıklama Mauro Icardi'nin menajerinden Galatasaray'ı tedirgin edecek açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 14:08:59. #1.13#
SON DAKİKA: Meltem Atak'ın Kanserle Mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.