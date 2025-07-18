Memiş Dayı'nın 60 Yıl Süren Bekleyişi - Son Dakika
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Memiş Dayı'nın 60 Yıl Süren Bekleyişi

Memiş Dayı\'nın 60 Yıl Süren Bekleyişi
18.07.2025 22:45
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Ağrı'da 78 yaşındaki Orhan Turan, sevdiği kadını 60 yıldır bekliyor. Vali Koç'tan anlamlı ziyaret.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Taşlıçay ilçesinde "Memiş Dayı" olarak tanınan 78 yaşındaki Orhan Turan'ı yaşadığı dağ başındaki konteynerde ziyaret etti. Genç yaşlarda başlık parası nedeniyle evlenemediği kadını halen bekleyen ve yarım asrı aşkın süredir yalnız yaşayan Turan, ziyaret sırasında kendi yazdığı şiirini Vali Koç'a okuyarak duygu dolu anlar yaşattı.

Taşlıçay ilçesinin sevilen simalarından biri olan Orhan Turan, 60 yıl önce çeşme başında gördüğü bir kadına aşık olduğunu ancak ailesinin talep ettiği başlık parasını karşılayamadığı için evlenemediğini anlattı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle sevdiği kadına kavuşamayan Turan, yıllar sonra askere gidip döndüğünde, kadının ailesiyle birlikte başka bir ile göç ettiğini öğrendi. Umudunu yitirmeyen ve Türkiye'nin dört bir yanında sevdiğini arayan Turan, sonuç alamayınca Taşlıçay'a geri dönerek dağ başında inşa ettiği küçük bir barakada yaşamaya başladı.

Yıllardır yalnız yaşayan Turan, zaman zaman araç yıkayarak geçimini sağlıyor ve ziyaretçilerine yanık sesiyle türküler söylüyor. İsmini haleh kimseyle paylaşmadığı sevdiği kadının bir gün çıkıp geleceğine inandığını söyleyen Turan, duvarlarını kendi yazdığı şiir ve sözlerle süslediği konteynerinde vefanın, sabrın ve saf sevdanın sembolü haline geldi.

"Bir ömür boyu sadakat, sabır ve sevda"

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Orhan Turan'ı kaldığı yerde ziyaret ederek uzun uzun sohbet etti. Turan'ın yıllara yayılan sevdasını ve hayat hikayesini dinleyen Vali Koç, kendisine okunan şiir karşısında duygusal anlar yaşadı.

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Vali Koç, "Taşlıçay ilçemizde Memiş Dayı'nın gönül hikayesine tanıklık ettik. 78 yaşındaki Memiş Dayı, ömrünün tam 60 yılını sevdiğini bekleyerek geçirmiş. Dile kolay, bir ömür boyu sadakat, sabır ve sevdayla yoğrulmuş bir hayat. Kendi kaleme aldığı şiirler, duygularının ne kadar derin, sevgisinin ne kadar gerçek olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Sevdasına sadık kalmış bir yürekten dökülen dizeler hepimizi derinden etkiledi. Sevmek, ancak bu kadar içten, bu kadar güzel anlatılabilirdi" ifadelerini kullandı.

"Ben beklemeye devam edeceğim"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Orhan Turan ise, "Sayın Valimizin ziyareti beni çok mutlu etti. 60 yıldır bekliyorum. İlk günkü gibi beklemeye de devam edeceğim. Ben, sevdiğimin bir gün geri döneceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Vali Koç, Memiş Dayı'nın duygularla yoğrulmuş hayat hikayesini dinledikten sonra kendisine sağlık ve huzur dileyerek ziyareti sonlandırdı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Memiş Dayı'nın 60 Yıl Süren Bekleyişi - Son Dakika

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