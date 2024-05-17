Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamuda Tasarruf Edilmemesi Gerektiğini Vurguladı - Son Dakika
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Yerel

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamuda Tasarruf Edilmemesi Gerektiğini Vurguladı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamuda israfı ortadan kaldıracak düzenlemelere destek verirken, kamuda emekten ve alın terinden tasarruf edilmemesi gerektiğini vurguladı. Yalçın, toplu sözleşme hükümlerine yönelik düzenlemelerin Anayasa ve uluslararası sözleşmelere aykırılık oluşturacağını belirtti.

17.05.2024 20:14
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamuda, israfı ortadan kaldıracak düzenlemelere destek verdiğimizi belirtirken, defaatle her mecrada söylediğimiz gibi kamuda emekten ve alın terinden tasarruf edilmemesi gerektiğini de bir kez daha yineliyoruz" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yaptı. "Kamuda, israfı ortadan kaldıracak düzenlemelere destek verdiğimizi belirtirken, defaatle her mecrada söylediğimiz gibi kamuda emekten ve alın terinden tasarruf edilmemesi gerektiğini de bir kez daha yineliyoruz" ifadelerini kullanan Yalçın, şunları kaydetti:

"Öncelikle, 3. Dönem Toplu Sözleşmeden bu yana kazanımımız olan 'Servis Hizmetinin sunulması' hükmü dahil, Anayasal hak olarak Toplu Sözleşme'nin bizatihi 'Tarafı' sıfatıyla bağıtladığımız hükümlerine yönelik düzenleyici işlem tesis edilmesini doğru bulmadığımızı, bu durumun başta Anayasa olmak üzere ILO normlarına, uluslararası sözleşmelere ve toplu sözleşmenin özerkliği ilkesine aykırılık oluşturacağını ifade ediyoruz."

Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Memur-Sen olarak; toplu sözleşme masasında gece-gündüz demeden mücadele ve müzakere ile elde ettiğimiz kazanımların eksiksiz uygulanması için mücadelemiz sürecektir. Toplu Sözleşme hükümlerimize yönelik başta bu düzenleyici işlem olmak üzere bütün iş ve işlemleri Sendikalarımız ve Konfederasyonumuz takip etmektedir. Önümüzdeki süreçte hükümlerimizin engellenmesine yönelik düzenlemelerin yargıya taşınması noktasında da gerekli adımları atacak, kamu görevlilerimizin haklarında geriye gidilmesine izin vermeyeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamuda Tasarruf Edilmemesi Gerektiğini Vurguladı - Son Dakika

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