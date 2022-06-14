Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Köse'den, Domaniç İlçe Temsilcisi Aydın'a tebrik ziyareti - Son Dakika
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Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Köse'den, Domaniç İlçe Temsilcisi Aydın'a tebrik ziyareti

14.06.2022 08:29
Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Köse'den, Domaniç İlçe Temsilcisi Aydın'a tebrik ziyareti

Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse, Domaniç İlçe Temsilcisi Recep Aydın'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse, Domaniç İlçe Temsilcisi Recep Aydın'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Memur-Sen İl Temsilcisi Fatih Köse, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gayreti, çalışkanlığı, kucaklayıcılığı ve dirayetiyle Hayme anamızın diyarı Domaniç'te yetkide emaneti geri alan İlçe Temsilcimiz Recep Aydın'ı ziyaret ederek şahsım ve teşkilatım adına tebrik ettim. İlçe Temsilcimiz Aydın, çok kısa bir sürede Domaniç'te eğitim çalışanlarının büyük teveccühüne mazhar olacak çalışmaları, sosyal faaliyetleri ve samimiyetiyle göz kamaştırıyor. Kendisini ve ekibini tebrik ediyor, Domaniç eğitim camiamıza verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Köse'den, Domaniç İlçe Temsilcisi Aydın'a tebrik ziyareti
Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Köse'den, Domaniç İlçe Temsilcisi Aydın'a tebrik ziyareti
Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Köse'den, Domaniç İlçe Temsilcisi Aydın'a tebrik ziyareti
Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Köse'den, Domaniç İlçe Temsilcisi Aydın'a tebrik ziyareti
Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Köse'den, Domaniç İlçe Temsilcisi Aydın'a tebrik ziyareti
Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Köse'den, Domaniç İlçe Temsilcisi Aydın'a tebrik ziyareti
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Kaynak: İHA

Hisarcık, Domaniç, Kütahya, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Köse'den, Domaniç İlçe Temsilcisi Aydın'a tebrik ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Köse'den, Domaniç İlçe Temsilcisi Aydın'a tebrik ziyareti - Son Dakika
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