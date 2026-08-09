3600 Ek Gösterge Düzenlemesinde 500 Bin Memur Beklentisi - Son Dakika
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3600 Ek Gösterge Düzenlemesinde 500 Bin Memur Beklentisi

3600 Ek Gösterge Düzenlemesinde 500 Bin Memur Beklentisi
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Memur Sen Antalya Temsilcisi Miran, 1. dereceye yükselmiş memurları kapsayacak 3600 ek gösterge düzenlemesinin 500 binden fazla memuru ilgilendirdiğini, emekli maaşları ve ikramiyelerinde iyileşme sağlayacağını belirtti. Kanun teklifinin bir an önce Meclise sunulmasını beklediklerini ifade etti.

Memur Sen Antalya Temsilcisi Eyüp Bülent Miran, 1. dereceye yükselmiş memurların da 3600 ek göstergeden faydalanması yönündeki kararın uzun süredir beklendiğini belirterek, yeni düzenleme yürürlüğe girdiğinde 500 binden fazla memurun bundan istifade edeceğini aktardı.

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 5 milyon 300 bin kişiyi kapsayacak şekilde yeniden düzenlenen 3600 ek gösterge ile ilgili memur ve memur emeklisinin beklenti içinde olduğunu söyledi. Miran, "Önceki düzenlemede adaletin sağlanması için 3600 ek göstergede 1. dereceye yükselmiş memuru kapsaması gerekir diyerek şerh koymuştuk. 8. Dönem Toplu Sözleşme'de de talep edilen bu düzenleme, emekli olanların maaşlarında iyileştirme, emekli olacakların da emekli ikramiyelerinde artış demektir. Siyasi iktidardan beklentimiz açık ve nettir. Çalışanın 'nasıl emekli olacağım', emeklinin ise 'nasıl ayakta duracağım' sorularına cevap, sorunlarına çözüm üretecek kanun teklifinin getirilmesi ve mağduriyetlerin bitirilmesidir" diye konuştu.

Memur konfederasyonlarıyla yapılacak çalışmaların tamamlanmasının ardından Meclis'e sunulması beklenen düzenlemenin önceki yasada kapsam dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerini kapsayacağı bildirildi. 3600 ek gösterge düzenlemesinden 500 binden fazla memurun faydalanacağı, düzenlemenin hayata geçmesiyle emekli memurların aylıklarında artış sağlanacağı ve ek göstergeyle birlikte emekli ikramiyelerinde de yükselme olacağı, böylece emekli maaşlarının önemli ölçüde iyileşeceği kaydedildi.

Kaynak: İHA

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