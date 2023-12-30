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Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, İlçe Esnafıyla Yılbaşı Buluşması Yaptı - Son Dakika
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Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, İlçe Esnafıyla Yılbaşı Buluşması Yaptı

Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, yeni yıl öncesi ilçe esnafını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Esnafın yanında olduklarını belirten Özkan, birlik ve beraberlik ruhuyla hizmetlerini sürdüreceklerini ve esnafın sesi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, İlçe Esnafıyla Yılbaşı Buluşması Yaptı
30.12.2023 - 12:44,
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Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan yılbaşı öncesi ilçe esnafıyla bir araya gelerek yeni yıllarını kutladı.

Menderes'te yeni yıl ruhunun en iyi şekilde yaşanması için çalışmalarını gerçekleştiren Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan ilçe esnafını ziyaret etti. İlçenin dört bir noktasında ki esnaflarla bir araya gelen Özkan esnafın yeni yılını kutlarken kendilerine yılbaşı hediyesi olarak ajanda da armağan etti.

"ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ"

Esnaf ziyaretleriyle ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan, "İlçemizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızda birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz esnaflarımızı da unutmadık, yılbaşı öncesi onlarla bir araya geldik. Menderes'imizin kalkınmasında önemli rol üstlenen esnafımızın yeni yılını kutlarken kendilerine çam sakızı çoban armağanı hediyemizi de takdim ettik. Birlik ve beraberlik ruhuyla bugüne kadar sürdürdüğümüz hizmetlerimizi 2024 yılında da sürdürmeye devam edecek ve esnafımızın sesi olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: ANKA
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