Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek Göreve Başladı

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Yerel seçimlerde Menderes Belediye Başkanı seçilen İlkay Çiçek, mazbatasını alarak görevine başladı.

İzmir'in Mendereres ilçesinde Cüneytbey Mahalle Muhtarıyken CHP'den belediye başkan adayı olan İlkay Çiçek, belediye başkanı seçildikten sonra meclis üyeleriyle beraber Menderes İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak görevine resmen başladı.

Menderes Adliyesi'nde ki mazbata alımının ardından Çiçek, Menderes'in eski başkanları merhum Mahmut Şentürk ve Aykut Vural'ı kabirlerini ziyaret etti. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan devir teslim törenine vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

"ALIN TERİMİZ KURUMASIN"

Devir teslim töreninde konuşan İlkay Çiçek, "Ben çalışma hayatıma babamın yanında başladım. Hep terleyen birisi oldum. Bu konuda babam bana ' Oğlum işinin hakkını layıkıyla ve doğru yaptığın için terle' derdi. Ben de hep yaptığım işin doğru olduğunu biliyordum. O'nun bu nasihatını da hiç unutmadım. Bugünde karşınızda terliyorum. Yine yaptığım işin ne kadar doğru olduğunu sizleri görünce anladım. Muhtarken de bu terim vardı şimdi de var. Mahalleme hizmet onurunu yaşadım şimdi de Menderes'imize hizmet onurunu yaşıyorum. Allah terimizi kurutmasın" dedi.

"SİZİN EVLADINIZIM"

Menderes için canla başla çalışacağını ifade eden Çiçek, " Ben sizin evladınızım. Beni buralara kadar sizler getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bu evladınız Menderes'te size hizmet edecek, hiç kimseyi ayırmadan herkesin hizmetinde olacak. En iyiyi sizlere sunmak için ter akıtacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Devir teslim töreni sonrasında makamında vatandaşları ağırlayan İlkay Çiçek, halkla bayramlaştı.