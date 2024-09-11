Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, sel felaketinden mağdur olan mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika
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Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, sel felaketinden mağdur olan mahalleleri ziyaret etti

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İzmir'de yaşanan sel felaketinin ardından Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, mağduriyet yaşayan vatandaşları ziyaret ederek yardım çalışmalarını inceledi. Başkan Çiçek, olayda can kaybı olmamasının tek teselli olduğunu belirtti.

11.09.2024 16:43  Güncelleme: 16:49
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(İZMİR)- Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, sel felaketinden dolayı mağdur olan mahalleleri ziyaret etti, yardım çalışmalarını inceledi.

İzmir'de sabah erken saatlerde başlayan yoğun yağışların sele dönüşmesi sonucu Menderes'te yaşanan felaketin ardından Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, mağduriyet yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi, yardım çalışmalarını yerinde inceledi.

Yaşanan olayla ilgili açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Ne yazık ki sabah erken saatlerde başlayan yoğun yağışlardan ötürü oluşan sel özellikle sahil bölgemizi olumsuz yönde etkiledi. Özellikle Ahmetbeyli Maydonoz, Özdere Cumhuriyet, Çukuraltı, Orta Mahalle 14 Evler bu afetten yoğun etkilenen yerler. İlçemizin çeşitli noktalarında yaşanan sorunlara karşı vatandaşlarımızın yanındayız. Yaşanan olumsuzluklara karşı ekiplerimiz ve belediyemize ait tüm araç ve iş makineleriyle müdahale halindeyiz. Olayda can kaybı olmaması tek tesellimiz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, sel felaketinden mağdur olan mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika

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