Menderes Belediyesi İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Menderes Belediyesi İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Menderes Belediyesi İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek başkanlığında yapılan ilk meclis toplantısında komisyon üyeleri belirlendi ve 2023 yılı faaliyet raporu onaylandı. Başkan Çiçek, ilçenin gelişimi için herkesi kucaklayacaklarını belirtti.

15.04.2024 10:28  Güncelleme: 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek başkanlığında ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Komisyon üyelerinin belirlendiği toplantıda, 2023 yılı faaliyet raporu da onaylandı. Başkan Çiçek, "Artık Menderes'imize hizmet zamanı. Önümüzde 5 yıllık bir süreç var. Bu sürede kimseyi ayırmadan ilçemizi hak ettiği yere getirmek tek amacımız" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından Menderes Belediyesi'nde ilk meclis toplantısı  Başkan İlkay Çiçek yönetiminde yapıldı. Toplantıda meclis 1. ve 2. başkanvekillerinin yanı sıra encümen üyeleri ve komisyon üyeleri belirlendi, 2023 yılı faaliyet raporu da oy çokluğuyla onaylandı.

Mecliste konuşan Başkan Çiçek, "Seçim sürecini geride bıraktık. Menderes'e yakışır bir seçim süreci oldu. Bu nedenle herkese teşekkür ederim. Artık Menderes'imize hizmet zamanı. Önümüzde 5 yıllık bir süreç var. Bu sürede kimseyi ayırmadan ilçemizi hak ettiği yere getirmek tek amacımız. Menderes'imizin geleceğine katkı koymak adına tüm meclis olarak uyum içerisinde bir dönemi tamamlayacağımıza inanıyorum. Meclisimizde alacağımız kararlar güzel ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Toplantıda 1. ve 2. başkanvekillerinin yanı sıra encümen üyeleri ve komisyon üyeleri şu isimlerden oluştu Başkan vekilleri Fatih Kıraş ve Mustafa Ersoy, Katip Üyeler, Emre Pala, Aytaç Küt, Harun Bila, Fisun Demir, Encümen üyeleri Rüzgar Sönmez, Süleyman Duran ve Mehmet Ali Akar.

Fisun Demir ve Harun Bila Ege Belediyeler Birliği üyeliğine getirildi. Süleyman Duran, Kudret Günüşen, Ferdi Hepyılmaz, Seyhan Müşerref Kuralı, Tülay Horosan ve Liman Dönmez Kıyı Ege Belediyeler Birliği üyeleri oldu.

Yarımada Belediyeler Birliği üyeliklerine Mustafa Ersoy, Liman Dönmez, Mustafa Yaban ve Fatih Kıraç seçildi. Toplantıda ihtisas komisyonları da oluşturuldu.

Kaynak: ANKA

İlkay Çiçek, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menderes Belediyesi İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:25 Selçuk Bayraktar’tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt Selçuk Bayraktar'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt
23:19 İsrail’in misilleme saldırısı öncesi İran’dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz İsrail'in misilleme saldırısı öncesi İran'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz
23:02 Okan Buruk’tan 4-0’lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan 4-0'lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri
22:21 ABD medyası: İsrail’in İran’a saldırısı her an başlayabilir ABD medyası: İsrail'in İran'a saldırısı her an başlayabilir
22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında İşte masadaki konu başlıkları Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
22:57 AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu’ndan Şebnem Bursalı’nın “Istakoz“ paylaşımına tepki AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın "Istakoz" paylaşımına tepki
22:43 Mauro Icardi’den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko’ya gönderme Mauro Icardi'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko'ya gönderme
22:37 Yine tarihe geçti Okan Buruk rekorlara doymuyor Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor
22:07 Sen ne yaptın Ziyech Attığı golü görenler ’’Yok artık’’ diyor Sen ne yaptın Ziyech! Attığı golü görenler ''Yok artık'' diyor
21:51 Aslan ikinci yarıda açıldı Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 4-0 yendi Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
21:48 ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 05:56:18. #1.12#
SON DAKİKA: Menderes Belediyesi İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement