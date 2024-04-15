Menderes Belediyesi İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

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Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek başkanlığında ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Komisyon üyelerinin belirlendiği toplantıda, 2023 yılı faaliyet raporu da onaylandı. Başkan Çiçek, "Artık Menderes'imize hizmet zamanı. Önümüzde 5 yıllık bir süreç var. Bu sürede kimseyi ayırmadan ilçemizi hak ettiği yere getirmek tek amacımız" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından Menderes Belediyesi'nde ilk meclis toplantısı Başkan İlkay Çiçek yönetiminde yapıldı. Toplantıda meclis 1. ve 2. başkanvekillerinin yanı sıra encümen üyeleri ve komisyon üyeleri belirlendi, 2023 yılı faaliyet raporu da oy çokluğuyla onaylandı.

Mecliste konuşan Başkan Çiçek, "Seçim sürecini geride bıraktık. Menderes'e yakışır bir seçim süreci oldu. Bu nedenle herkese teşekkür ederim. Artık Menderes'imize hizmet zamanı. Önümüzde 5 yıllık bir süreç var. Bu sürede kimseyi ayırmadan ilçemizi hak ettiği yere getirmek tek amacımız. Menderes'imizin geleceğine katkı koymak adına tüm meclis olarak uyum içerisinde bir dönemi tamamlayacağımıza inanıyorum. Meclisimizde alacağımız kararlar güzel ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Toplantıda 1. ve 2. başkanvekillerinin yanı sıra encümen üyeleri ve komisyon üyeleri şu isimlerden oluştu Başkan vekilleri Fatih Kıraş ve Mustafa Ersoy, Katip Üyeler, Emre Pala, Aytaç Küt, Harun Bila, Fisun Demir, Encümen üyeleri Rüzgar Sönmez, Süleyman Duran ve Mehmet Ali Akar.

Fisun Demir ve Harun Bila Ege Belediyeler Birliği üyeliğine getirildi. Süleyman Duran, Kudret Günüşen, Ferdi Hepyılmaz, Seyhan Müşerref Kuralı, Tülay Horosan ve Liman Dönmez Kıyı Ege Belediyeler Birliği üyeleri oldu.

Yarımada Belediyeler Birliği üyeliklerine Mustafa Ersoy, Liman Dönmez, Mustafa Yaban ve Fatih Kıraç seçildi. Toplantıda ihtisas komisyonları da oluşturuldu.