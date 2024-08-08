Menderes Belediyesi İmar Müdür Vekili Silahlı Saldırıya Uğradı

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(İZMİR) - Menderes Belediyesi İmar Müdür Vekili Sarper Dikmen, silahlı saldırıya uğradı.

Menderes Belediyesi İmar Müdür Vekili Sarper Dikmen sabah saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişilerin saldırısı sonucu ayağından yaralanan Dikmen, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Saldırının ardından Menderes Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Belediyemizde 6 Nisan 2023 tarihinden bu yana İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak görev yapan mesai arkadaşımız Sarper Dikmen, sabah saatlerinde evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştır. Yaşanan üzücü olay sonrası kaldırıldığı hastanede tedavisi başlatılan ve Belediye Başkanımız İlkay Çiçek'in ziyaret ettiği Sarper Dikmen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir. Konuyla ilgili saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespiti ve yakalanması için harekete geçen emniyet güçlerinin çalışmaları devam etmektedir. Olayın kimler tarafından hangi amaçla yapıldığına dair bilgiler, emniyet güçlerinin hassas çalışması neticesinde şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması sonucu ortaya çıkacaktır.

Yaşanan bu üzücü olayın ardından bazı siyasilerin yaptığı açıklamalar ise üzüntü vericidir. Yaşanan olayı siyasi bir malzeme haline getirip karalama kampanyası başlatanları vatandaşlarımızın vicdanına bırakıyor, İmar ve Şehircilik Müdür Vekilimiz Sarper Dikmen'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."