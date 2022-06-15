Menderes'te Kültür Sanatla Dolu Hafta - Son Dakika
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Menderes'te Kültür Sanatla Dolu Hafta

15.06.2022 11:36
Menderes'te Kültür Sanatla Dolu Hafta

İzmir Menderes Belediyesi, 16-21 Haziran arasında Geleneksel 11. Halk Dansları Gecesi, 1. Uluslararası Özdere Kültür ve Sanat Dans Festivali ile felsefe festivaline ev sahipliği yapacak.

İzmir Menderes Belediyesi, 16-21 Haziran arasında Geleneksel 11. Halk Dansları Gecesi, 1. Uluslararası Özdere Kültür ve Sanat Dans Festivali ile felsefe festivaline ev sahipliği yapacak.

Menderes Belediyesi Halk Dansları Topluluğu "11. Raks-ı Anadolu" gösterisiyle Geleneksel 11. Halk Dansları Gecesi'nde sanatseverlerle buluşacak. 9 farklı gösterinin yer alacağı gecede 200 kişilik ekip bir yıl boyunca hazırladıkları Anadolu'nun farklı yörelerinden hazırlanan keyifli koreografi sahneleyecek. Etkinlik, 16 Haziran Perşembe Günü Saat 20.30'da Menderes Belediyesi Merkez Amfi Tiyatroda ücretsiz yapılacak.

FELSEFE DOLU FESTİVAL

Menderes, 16-21 Haziran tarihlerinde ise felsefe dolu bir festivale şahitlik edecek. 16 Haziran Perşembe saat 11.00'de Klaros Antik Kenti'nde başlayacak festival, 3 gün boyunca Ahmetbeyli Kamp Alanı'nda devam edecek. 17-21 Haziran'da kamp alanına çadırlarıyla gelen felsefe severler, 37 kişilik uzman araştırmacı eğitmen ve akademisyenlerden oluşan ekiple bir araya gelecek. Çocuklara felsefe atölyesinden sergilere, doğa yürüyüşlerinden yogaya kadar birbirinden farklı etkinliklerin yer alacağı festivalde, katılımcılar sahne performanslarıyla da eğlenceli vakit geçirecek.

DÜNYA DANSÇILARI GELİYOR

Menderes Belediyesi, 17 Haziran'da da 6 farklı ülkeden gelen dans topluluklarını ilçede misafir edecek. Moldova, Sırbistan, Gürcistan, Bulgaristan, Romanya ve Makedonya'dan yüzlerce dansçının katılacağı festivalde, dansçılar ülkelerine özgü dansları sergileyecek. Menderes Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da zeybek gösterisiyle festivale renk katacak.

18 Haziran Cumartesi Günü Saat 21.00'de Özdere Orta Mahalle Gençlik Park'ındaki kortejle başlayacak festival saat 21.30'da Gençlik Parkı'nda dans gösterileriyle devam edecek. Festival kapsamında 19 Haziran Pazar Günü Saat 21.00'de ise Menderes Belediyesi önünden Merkez Amfi Tiyatro'ya kadar kortej yürüyüşü olacak. Görsel şölenin yaşanacağı kortej yürüyüşünün devamında ise Menderes Merkez Amfi Tiyatro'da dans gösterileri yapılacak. Festivalin son günü 20 Haziran Pazartesi Günü Saat 09.00'da ise yüzlerce yabancı dansçının katılımıyla Özdere Çukuraltı Sevgi Yolu'nda Zeybek Gösterisi yapılacak.

BAŞKAN KAYALARDAN DAVET

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, ilçenin tanıtımı için kültür sanat festivallerini sürdüreceklerini belirterek, "Bu bağlamda tüm vatandaşlarımızı hafta boyu ilçemizin farklı noktalarında düzenlenecek festivallerimize davet ediyorum" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Menderes'te Kültür Sanatla Dolu Hafta - Son Dakika

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