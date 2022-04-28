Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan: "Her gün 7 bin iftarlık yemek dağıttık" - Son Dakika
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Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan: "Her gün 7 bin iftarlık yemek dağıttık"

28.04.2022 11:25
Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan: "Her gün 7 bin iftarlık yemek dağıttık"

Menemen Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla Şehir Parkı'nda yaklaşık 10 bin kişilik dev iftar sofrası kurdu.

Menemen Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla Şehir Parkı'nda yaklaşık 10 bin kişilik dev iftar sofrası kurdu. Menemenli vatandaşlarla böyle anlamlı bir gecede buluşmaktan mutlu olduğunu dile getiren Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Kadir aynı zamanda 'şeref' anlamına gelmektedir ki, bu akşam tüm ailemizle bir ve beraber olup aynı sofrayı paylaşmaktan şeref duyuyorum. Hayırseverlerin desteği ile her gün 7 bin iftarlık yemek dağıtımı gerçekleştirdik" dedi.

Menemen Belediyesi, Kadir Gecesine özel bir program hazırladı. Şehir Parkı'nda düzenlenen programda 10 bin kişilik iftar sofrası kuruldu. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ın ev sahipliği yaptığı bu özel programa; Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Cumhuriyet Savcısı Uğur Gündoğdu, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Menemen Jandarma Komutanı Yüzbaşı Atilla Vurganer, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, belediye emekçileri ve Menemenliler katıldı.

İftar öncesi bir konuşma yapan Başkan Vekili Pehlivan, "Hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularının pekiştiği Ramazan ayında, sizlerle buluşmak için takvimlerimizi özellikle Kadir Gecesi'ne ayarladık. 'Kadir' aynı zamanda 'Şeref' anlamına gelmektedir. 'Bin aydan daha hayırlı' olan bu çok özel gecede siz kıymetli hemşehrilerimle aynı sofrayı paylaşmaktan şeref duyuyorum. Pandemi nedeniyle böyle buluşmalara hasret kalmıştık, birbirimizi çok özlemiştik" dedi.

Ramazan ayı boyunca belediye, Kızılay İzmir Şube Başkanlığı ve hayırseverlerin desteği ile her gün 7 bin iftarlık yemek dağıtımı gerçekleştirdiklerini de vurgulayan Pehlivan, "Ramazan ayı boyunca insanüstü bir performansla çalışarak Menemen'deki ihtiyaç sahiplerine hızlıca ulaşmamızı sağlayan tüm belediye emekçilerimize, kıymetli aileme huzurunuzda tekrar teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun; ayrıca bu yıl ihtiyaç sahibi 15 bin hemşerimize erzak yardımında bulunduk. Türk Kızılay İzmir Şube Başkanlığı ve şu an aramızda bulunan hayırseverlerimize de hemşerilerimizin huzurunda teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu. - İZMİR

Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan: Her gün 7 bin iftarlık yemek dağıttık
Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan: Her gün 7 bin iftarlık yemek dağıttık
Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan: Her gün 7 bin iftarlık yemek dağıttık
Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan: Her gün 7 bin iftarlık yemek dağıttık
Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan: Her gün 7 bin iftarlık yemek dağıttık
Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan: Her gün 7 bin iftarlık yemek dağıttık

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan: 'Her gün 7 bin iftarlık yemek dağıttık' - Son Dakika


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