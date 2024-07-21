Menemen Belediye Başkanı'nın KKTC'ye gitmesi tepki çekti - Son Dakika
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Menemen Belediye Başkanı'nın KKTC'ye gitmesi tepki çekti

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Menemen Belediyesi'nde işten çıkarılan 400 işçinin hak arayışı devam ederken, AK Partili Menemen Belediye Başkanı Pehlivan'ın KKTC'ye gitmesi tepki çekti. Belediye-İş Sendikası Çevre Belediyeler Şube Başkanı Cumali Akay, paraların Kıbrıs'ta harcanmasının doğru olmadığını belirtti.

21.07.2024 14:21  Güncelleme: 14:34
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(İZMİR) – Menemen Belediyesi'nde seçimden sonra işten çıkarılan 400 işçinin hak arayışı devam ederken; AK Partili Menemen Belediye Başkanı Pehlivan'ın KKTC'ye gitmesi tepki çekti. Belediye-İş Sendikası Çevre Belediyeler Şube Başkanı Cumali Akay, "Menemen halkına ait olan, Menemen işçisinin hakkı olan bu paraların Kıbrıs'ta veya farklı organizasyonlarda harcanması doğru değildir. Biz bundan sonraki platformlarda da bunlarla ilgi mücadelemizi devam ettireceğiz" dedi.

AK Partili Aydın Pehlivan yönetimindeki Menemen Belediyesi'nde işten çıkarılan 400 işçinin mücadelesi devam ediyor. İşçilerin hak arayışları devam ederken; Menemen Belediye Başkanı Pehlivan'ın bazı belediye meclis üyeleri ve belediye bürokratlarıyla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gezi düzenlemesi tepki çekti.

"İlk önce işçi ve emekçiden yana tavır sergilemek zorundaydı"

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye-İş Sendikası Çevre Belediyeler Şube Başkanı Cumali Akay, belediye kaynaklarının doğru kullanılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Menemen Belediyesi'nde yaklaşık 2 aydır işten çıkarılan 400 arkadaşın geri dönüşüyle ilgili mücadele ediyoruz. Bizler, iki aydır bu mücadelemizden dolayı belediye başkanı, başkan yardımcısı veya hiçbir bürokrattan bu gidişatla ilgili bilgi alamadık. Ne yazık ki bugünlerde her yıl düzenlediği gibi yılda iki ya da üç kez düzenlediği bir programa şahitlik ettik. Belediye Başkanı, meclis üyeleri ve kendine yakın olan bürokratlarını Kıbrıs'a götürüp belediyenin, kamunun harcamalarını burada değerlendirmesi çok doğru gelmiyor. Belediye başkanı, seçimden önce söylediği gibi ilk önce işçi ve emekçiden yana tavır sergilemek zorundaydı. Ama ne yazık ki belediye başkanı göreve geldiği günden bu yana bu söylemlerini tamamen çürüttü. Seçimden önce vaat ettiği 'Bir tane işçiye bile dokunmayacağım' namus ve şeref sözlerini tamamen yemiştir. Yemesiyle beraber işçi ve emekçinin bugüne kadar anasının ak sütü gibi hak ettiği alın teri olan parasını da ödememe konusunda da çaba sarf etmekte. Menemen halkına ait olan, Menemen işçisinin hakkı olan bu paraların Kıbrıs'ta veya farklı organizasyonlarda harcanması doğru değildir. Biz bundan sonraki platformlarda da bunlarla ilgi mücadelemizi devam ettireceğiz."

Menemen Belediye Başkanı\'nın KKTC\'ye gitmesi tepki çekti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Menemen Belediye Başkanı'nın KKTC'ye gitmesi tepki çekti - Son Dakika

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