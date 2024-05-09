Menemen Belediyesi İstihdam Seferberliğiyle 2024 Kişiye İş Sağladı

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Menemen Belediyesi, ilçede kimsenin işsiz kalmaması için başlattığı istihdam seferberliğinde 2024'ün ilk çeyreğinde 2024 kişinin daha iş sahibi olmasını sağladı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Serbest bölge ve karma OSB'nin de faaliyete geçmesiyle birlikte Menemen, sadece ilçemiz için değil, bölgemiz için istihdamın merkezi haline gelecek" dedi.

Menemen Belediyesi, vatandaşları iş sahibi yapmaya devam ediyor. Menemen İŞKUR Hizmet Noktası üzerinden yapılan çalışmalarla, geride kalan üç yıl içinde 10 binin üstünde vatandaşın işe yerleşmesini sağlayan Menemen Belediyesi, 2024 yılının ilk çeyreğinde de başarısını pekiştirdi. Yılın ilk üç ayında 2024 kişinin iş sahibi yapıldığı ilçede bu alanda rekor üstüne rekor kırıldı.

Menemen'in istihdam atağı hakkında konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri, ilçemizde en çok önemsediğimiz ve en çok mesai harcadığımız konuların başında refah seviyesi geliyor. Bu kapsamda hemşehrilerimizin meslek sahibi birer çalışan olarak istihdam edilmesi için büyük çaba sarf ediyoruz. Geride kalan 3 yılda 10 binin üstünde hemşehrimizi iş sahibi yaparken, 2024 yılının ilk çeyreğinde de 2024 kişinin istihdamına aracı olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

"İş arayanlar Menemen'e gelecek"

Menemen'deki istihdamın artarak sürmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Pehlivan, "İmzaları atılan serbest bölgemiz ve bölgemizin en büyüğü olmasını planladığımız karma organize sanayi bölgemiz için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Her iki alanımızın da tamamlanmasıyla sadece ilk planda 25 bine yakın hemşehrimizin daha istihdamını sağlayacağız. Menemen'in istihdam imkanları, sadece Menemenlilere değil çevremizdeki ilçelerde oturan hemşehrilerimize de yetecek. İlçemizi sadece sosyal anlamda değil, iş yaşamı anlamında da bir cazibe merkezi haline getirerek kalkınmada örnek bir kent olacağız. Bu kapsamda Menemen Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktamızı, İzmir birincisi yapan ekip arkadaşlarımı başta hizmet noktası sorumlumuz olmak üzere yürekten kutluyorum. İş arayan tüm hemşehrilerimizi başvuru yapmaya davet ediyorum" dedi.

"Her meslekten vatandaşımıza uygun işi buluyoruz"

Vatandaşlar ve firmalar arasında köprü kurduklarını belirten Menemen İŞKUR Hizmet Noktası Sorumlusu Çetin Güler ise "Başarımızın sırrı doğru diyalog" dedi. Güler, "İşverenlerimiz ve iş arayan vatandaşlarımızı buluştururken, en uygun CV'yi en uygun iş ile eşleştirmeye gayret ediyoruz. Böylelikle ortaya uzun soluklu ve verimli bir çalışma hayatı çıkıyor. Hem firmalarımız hem de iş arayanlarımızla oluşturduğumuz bu güven ilişkisi sayesinde, firmalarımız da tüm personel ihtiyaçlarını doğrudan bize bildiriyor. Böylelikle her meslekten vatandaşımıza uygun işi bulabiliyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR